آبل تصدر رسميًا تحديث iOS 13.2.2 لإصلاح مشكلة إدارة التطبيقات في الخلفية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل اليوم بإصدار تحديث iOS 13.2.2 لهواتف iPhone وأجهزة iPod Touch المتوافقة. هذا هو أحدث تحديث في سلسلة طويلة من التحديثات لنظام iOS 13، والذي شهد إنطلاقة أقل من رائعة في الشهر الماضي، وكان منذ ذلك الحين يتطلب إصلاحًا ليعمل بشكل طبيعي.

هذا التحديث الجديد من شركة آبل يبلغ حجمه 100 ميغابايت، وعلى الرغم من أنه عبارة عن تحديث صغير إلا أنه يأتي بإصلاح مهم. يواجه الكثير من المستخدمين مشكلة إنغلاق التطبيقات بشكل متكرر في الخلفية فور إغلاقها أو التبديل إلى تطبيق آخر منذ الترقية إلى iOS 13.2. يهدف هذا التحديث إلى إصلاح هذه المشكلة، لذلك نأمل أن لا يواجه المستخدمين هذه المشكلة بعد الآن.

يعمل هذا التحديث أيضًا على إصلاح المشاكل المتعلقة بالإشارات الخلوية وبيانات الإنترنت، والتي كانت شائعة أيضًا بين المستخدمين.

هذا التحديث لا يقوم بحل جميع المشاكل، فهناك العديد من المشاكل الأخرى التي لا تزال مُعلقة وقيد الإصلاح حاليًا. الشيء الجيد هو أن شركة آبل تبدو على دراية بها وتعمل على إصلاحها. الأمر السيء هو أن الشركة قررت شحن هذه الأخطاء في الشهر الماضي مع هواتفها الرائدة الجديدة وتقضي كل يوم منذ ذلك الحين على إصلاحها.