الإعلان رسميًا عن الهاتف Huawei Y9s مع ثلاث كاميرات في الخلف وشاشة خالية من القطع

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة يُدعى Huawei Y9s، والذي هو في الأساس ليس سوى الهاتف Honor 9X Pro مع المعالج HiSilicon Kirin 710F بدلاً من HiSilicon Kirin 810.

الهاتف Huawei Y9s الجديد يضم شاشة خالية من القطع أو الثقب تمتاز بحجم 6.59 إنش وبدقة +FullHD وبكثافة بكسلات تبلغ 391 بكسل في كل إنش. وبصرف النظر عن الشاشة، فهذا الهاتف يضم كذلك معالج ثماني النوى من طراز HiSilicon Kirin 710F، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

الهاتف Huawei Y9s الجديد يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة EMUI 9.1، ويضم كاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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وإلى جانب كل ذلك، فقد تم تزويد الهاتف Huawei Y9s الجديد كذلك ببطارية بسعة 4000mAh تقبل الشحن من خلال منفذ USB Type-C، ومستشعر بصمات الأصابع في الجانب.

عمومًا، الهاتف Huawei Y9s الجديد سيكون متوفرًا بألوان تشمل الأسود والأزرق المتدرج، وسيكلف ما يُعادل 239 دولار أمريكي. هذا الهاتف متوفر حاليًا في العراق، ومن غير المعروف متى سيشق طريقه إلى المناطق الأخرى.