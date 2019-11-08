شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: About Face أداة جديدة من أدوبى للكشف عن الصور المعدلة بالفوتوشوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أدوبى المطورة لتطبيق فوتوشوب عن أداة جديدة تعرف بـ"About Face"، التى من شأنها يمكن اكتشاف أى تلاعب بالوجه، وذلك خلال فعاليات مؤتمرها Max.

وبحسب موقع TNW الهولندى، فمع وجود العديد من أدوات تحرير الصور التى تعمل على تعديلها وتغييرها بشكل لا يصدق، طورت الشركة أداتها About Face التى يمكن لها بسهولة اكتشاف أى تعديل يحدث على الصور بكل سهولة ويسر.

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وفيما يتعلق باستخدام هذه الأداة الجديدة، فإن كل ما يحتاجه المستخدم هو توصيل أى صورة للأداة، لتقوم الأداة بعد ذلك بتحليل فرص التلاعب فى الصورة، حيث لا تنظر الأداة إلى الصورة ككل مثل خوارزمية الكشف عن الوجوه، لكنها تنظر لوحدات البكسل الفردية.

وعقب ذلك تخبر الأداة عن أى جزء من الصورة تعتقد أنه تم التلاعب بها، كما توفر للمستخدم خريطة حرارية افتراضية للمناطق التى تم التغيير فيها، كما تتيح هذه الأداة أيضا التراجع عن التغييرات، وذلك لإظهار الصورة الحقيقية الأصلية.