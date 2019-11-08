شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مطار "فوستوتشني" الروسي يطلق مجموعة من صواريخ الفضاء العام القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدير مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، أن مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي سيطلق دفعة من الصواريخ إلى الفضاء العام القادم، بحسب روسيا اليوم.

وفي مقابلة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال رغوزين: "نخطط لإطلاق 5 صواريخ فضائية من نوع سويوز من مطار فوستوتشني العام القادم، وأول عملية إطلاق ستتم في أبريل المقبل، ونخطط لزيادة عدد عمليات الإطلاق من هذا المطار مستقبلا".

وأوضح المسؤول أن الخبراء والفنيين يستكملون عمليات بناء وتطوير هذا المطار، وينجزون كل أسبوع مئات المهمات لهذا الغرض، ويقتربون من إتمام تشييد الخرسانة الإسمنتية المخصصة لقاعدة إطلاق جديدة لصواريخ "أنغارا" الفضائية الروسية الجديدة.

وأكد أن أعمال البناء اللازمة لتشييد ما يلزم لإطلاق صواريخ من المطار المذكور تسير ضمن خطة زمنية محددة، والهدف بناء مركز قيادة وتحكم، ومجمع لتخزين الوقود، وقاعدة إطلاق جديدة.

و "فوستوتشني" هو مطار لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته روسيا للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجرت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

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وفي يونيو العام الجاري بدأ الخبراء بالعمل على المرحلة الثانية من توسيع المطار وتطويره ليكون قادرا على إطلاق أنواع جديدة من الصواريخ.