شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تنشئ قاعدة "قمرية" في جبال القوقاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روجوزين" أن مؤسسته بصدد اختيار موقع ستجري فيه تجربة الروبوتات التي ستقوم مستقبلا بإنشاء القاعدة القمرية الروسية، بحسب روسيا اليوم.

وجاء ذلك على لسانه أثناء زيارته الميدانية لشركة "بوليوت" المصنعة للأجهزة الفضائية في مدينة أومسك حيث قال إن جبل ألبروز في القوقاز يمكن أن يكون موقعا لتجربة الروبوتات على هيئة الإنسان وتدريبها على تجميع واستثمار القواعد القمرية.

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وأوضح أن الأنظمة الأوتوماتيكية ذاتية القيادة التي ستعمل على إنشاء القاعدة القمرية لرواد الفضاء ستكون عبارة عن وسط بين روفر وروبوت على هيئة الإنسان. وتعتبر "روس كوسموس" أن جبال القوقاز وبالتحديد جبل ألبروز هو موقع أمثل لتجربة الروبوتات من هذا النوع وتدريبها على تجميع القواعد القمرية.

وقال إن اقتراحا بتدريب الروبوتات في القوقاز ورد من خبراء شركة "بوليوت"، مضيفا أن الحكومة الروسية ستقر عما قريب صيغة نهائية للبرنامج القمري الروسي.