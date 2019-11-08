تكنولوجيا: علماء يقترحون دمج جينات حيوان دب الماء بالإنسان لتحمل ظروف الفضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى كريس ماسون، عالم الوراثة وأستاذ مشارك فى علم وظائف الأعضاء والفيزياء الحيوية بجامعة ويل كورنيل فى نيويورك، دراسة على الآثار الوراثية لرحلات الفضاء، وكيف يمكن للبشر التغلب على هذه التحديات لإمكانية وصول الجنس البشري إلى أبعد ما يمكنه في النظام الشمسى.
واقترح الفريق البحثى الذى يقوده ماسون، طريقة جديدة للتعامل مع مشكلة صعوبة الحياة خارج الأرض، تشمل على البحث عن كيفية الجمع بين الحمض النووي للأنواع الأخرى، مثل دب الماء مع الخلايا البشرية لجعلها أكثر مقاومة للآثار الضارة لرحلات الفضاء.
وتعد خصائص هذا الحيوان فريدة من نوعها، فهو كائن متناهى الصغر والوحيد الذى يتحمل الحياة فى ظل نقص الماء والهواء وظروف الحرارة القاسية سواء كانت شديدة الحرارة أو البرودة، وكذلك يمكنه تحمل الإشعاع، وبالتالى إذا اكتسب البشر هذه الخصائص قد يصبحون أكثر تأقلما مع الحياة خارج الأرض.
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