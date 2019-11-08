- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلاح ليزر جديد يمكنه حرق الطائرات بدون طيار والهليكوبتر بسهولة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتم اختبار ليزر قوي جدًا يمكنه أن يصهر الطائرات بدون طيار وطائرات الهليكوبتر وكذلك صواريخ العدو القادمة، وسيتم تثبيت سلاح الليزر الذي تبلغ قدرته 50 كيلووات على أربع سيارات من طراز Stryker وسيكون اختبارها على أهداف كجزء من مهمة المناورة الجوية القصيرة المدى للدفاع الجوي (M-SHORAD).
سلاح ليزر
وظل سلاح الليزر القاتل قيد التطوير منذ حوالي ستة عقود، لكن الجيش الأمريكي يخطط حاليا لنشر أول سلاح جاهز للقتال في عام 2022.
سلاح ليزر 2
تحتوي سيارات Stryker على ثماني عجلات وهي أكثر احتمالًا لتحمل الوزن والاهتزازات الناتجة عن استخدام الليزر، وجرت محاولة فاشلة سابقًا لتثبيته في الطائرات.
سلاح الليزر 3
كما أنه في مايو 2019 ، وافق الجيش على استراتيجية جديدة لتسريع النماذج الأولية السريعة والميدانية لمجموعة متنوعة من أسلحة الطاقة الموجهة لتمكين تحديث الجيش.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: سلاح ليزر جديد يمكنه حرق الطائرات بدون طيار والهليكوبتر بسهولة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.