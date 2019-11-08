شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلاح ليزر جديد يمكنه حرق الطائرات بدون طيار والهليكوبتر بسهولة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الجيش الأمريكي في اختبار سلاح الليزر الذي يمكن أن يحرق الطائرات بدون طيار، وطائرات الهليكوبتر، ويستعد لدعم التقنية فى 4 مركبات ضخمة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتم اختبار ليزر قوي جدًا يمكنه أن يصهر الطائرات بدون طيار وطائرات الهليكوبتر وكذلك صواريخ العدو القادمة، وسيتم تثبيت سلاح الليزر الذي تبلغ قدرته 50 كيلووات على أربع سيارات من طراز Stryker وسيكون اختبارها على أهداف كجزء من مهمة المناورة الجوية القصيرة المدى للدفاع الجوي (M-SHORAD).



سلاح ليزر

وظل سلاح الليزر القاتل قيد التطوير منذ حوالي ستة عقود، لكن الجيش الأمريكي يخطط حاليا لنشر أول سلاح جاهز للقتال في عام 2022.

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سلاح ليزر 2

تحتوي سيارات Stryker على ثماني عجلات وهي أكثر احتمالًا لتحمل الوزن والاهتزازات الناتجة عن استخدام الليزر، وجرت محاولة فاشلة سابقًا لتثبيته في الطائرات.



سلاح الليزر 3

كما أنه في مايو 2019 ، وافق الجيش على استراتيجية جديدة لتسريع النماذج الأولية السريعة والميدانية لمجموعة متنوعة من أسلحة الطاقة الموجهة لتمكين تحديث الجيش.