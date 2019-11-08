شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب سيتيح للمستخدمين استعراض منتجات الشركات مباشرةً في التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في بعض أنحاء العالم، لا تستخدم الشركات الصغيرة فقط تطبيقات التواصل الاجتماعي والرسائل للترويج لمنتجاتها - ولكنها تبيع سلعها من خلالها، وعلى ما يبدو أن واتس آب قرر في النهاية أن يجعل من السهل على عملاء تلك الشركات شراء منتجاتهم.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد أطلق واتس آب ميزة "الكتالوج" لنسخة WhatsApp Business، حيث يمكن الآن لأصحاب الأعمال الذين ليس لديهم موقع ويب رسمي استخدام الميزة لبناء واجهة متجر للهواتف المحمولة تعرض بضائعهم.

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وبمعنى آخر، لديها الآن نوعًا من خدمة التسوق داخل التطبيق والتي تتيح للناس شراء المنتجات دون الحاجة إلى زيارة موقع ويب، لكن في بعض الأحيان، يتعين على الشركات التي تبيع من خلال تطبيقات الأجهزة المحمولة إرسال قوائم أسعار وصور المنتج للعملاء المحتملين مرارًا وتكرارًا، إلا أن هذه الميزة تتيح لهم الميزة الجديدة إنشاء قائمة بالسلع مع الصور والأسعار والأوصاف - لاحظ أنه لا يتعين على العملاء تنزيل تطبيق الأعمال لتتمكن من تصفح المنتجات المدرجة.

وتتوفر الميزة الجديدة على نسخة التطبيق على أندرويد وiOS في كل من البرازيل وألمانيا والهند وإندونيسيا والمكسيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لكن شركة فيس بوك تقول إنها ستكون متاحة في جميع أنحاء العالم "قريبًا".