شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشتري.. اعرف يعني ايه الجمعة البيضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ عدد من المتاجر الفعلية والإلكترونية اليوم طرح عروض وتخفيضات تماشيا مع ما يعرف بـ "الجمعة البيضاء"، والتى تعتبر حدثا مأخوذا عن يوم التسوق العالمى فى الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى والذي يعرف بـ “الجمعة السوداء"، حيث يتوافد المشترون منذ ساعات الفجر الأولى من اليوم الجمعة لحجز أماكنهم أمام كبرى المحلات والمتاجر والتى تفتح أبوابها منذ الصباح الباكر مع إعلانها عن تخفيضات وخصومات هائلة على منتجاتها قد تصل إلى 90%.

ماهي الجمعة السوداء

تعود تسمية الجمعة السوداء إلى القرن التاسع عشر، حيث ارتبط ذلك مع الأزمة المالية عام 1869 فى الولايات المتحدة والذى شكل ضربة كبرى للاقتصاد الأمريكى، حيث كسدت البضائع وتوقفت حركات البيع والشراء مما سبب كارثة اقتصادية فى أمريكا، تعافت منها عن طريق عدة إجراءات منها إجراء تخفيضات كبرى على السلع والمنتجات لبيعها بدل من كسادها وتقليل الخسائر قدر المستطاع، ومن ذلك اليوم أصبح تقليدا فى أمريكا تقوم كبرى المتاجر والمحال والوكالات بإجراء تخفيضات كبرى على منتجاتها تصل إلى 90% من قيمتها لتعود بعد ذلك إلى سعرها الطبيعى بعد انقضاء الجمعة السوداء .

موعد الجمعة السوداء

يتم عمل تخفيضات الجمعة السوداء، في أي يوم الجمعة يأتى مباشرة بعد عيد الشكر فى الولايات المتحدة، وعادة يكون فى نهاية شهر نوفمبر من كل عام حيث يحتفل الأمريكيين الخميس بعيد الشكر، ليبدأوا صباح الجمعة فى شراء هدايا عيد الميلاد وبدأ.

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لماذا سميت بالجمعة السوداء

تم إطلاق هذا الاسم للمرة الأولى فى عام 1960 على يد شرطة مدينة فيلاديلفيا نتيجة الاختناقات المرورية الكبيرة وتجمهر العملاء أمام المحلات خلال هذا اليوم المعروف بالتسوق.

متى بدأت في الوطن العربي

قام أحد مواقع التسوق الإلكترونى العربية بإطلاق مبادرة عام 2014 كرد على يوم الجمعة السوداء الخاصة بأسواق ومتاجر أمريكا وأطلق عليه اسم "الجمعة البيضاء"، وتم اختيار اللون الأبيض بدلا من الأسود لخصوصية يوم الجمعة فى الشرق الأوسط.