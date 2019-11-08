علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: مايكروسوفت تختبر ميزة جديدة للبحث فى ويندوز 10

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة مايكروسوفت تحديثا جديدا لمستخدمي ويندوز 10 يوفر تسريع عملية البحث عن بعض الأمور السريعة من خلال توفير أزرار جاهزة للاختيار من بينها بدلاً من كتابة كلمات البحث في كل مرة.

 

وبحسب المدونة الرسمية لمايكروسوفت، فعند الضغط على شريط البحث فسيلاحظ المستخدم ظهور مجموعة من الاختصارات السريعة، مثل البحث عن حالة الطقس والتوقعات، آخر الأخبار، حدث في مثل هذا اليوم، أخبار الأفلام الجديدة وغيرها، وعند الضغط على أحد الخيارات مثل حالة الطقس فإنها ستعرض مباشرة ضمن نفس الصفحة الخاصة بالبحث، مع خيار لفتحها في صفحة ويب اعتيادية كاملة.

 

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ومن المنتظر أن تطرح مايكروسوفت هذه المميزات في تحديث 1809خلال النصف الأول من العام القادم، علماً بأن الميزة حالياً قيد الاختبار في النسخة التجريبية للمستخدمين من الولايات المتحدة، وستتاح لاحقاً في كافة أنحاء العالم.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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