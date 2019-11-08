شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تختبر ميزة جديدة للبحث فى ويندوز 10 والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب المدونة الرسمية لمايكروسوفت، فعند الضغط على شريط البحث فسيلاحظ المستخدم ظهور مجموعة من الاختصارات السريعة، مثل البحث عن حالة الطقس والتوقعات، آخر الأخبار، حدث في مثل هذا اليوم، أخبار الأفلام الجديدة وغيرها، وعند الضغط على أحد الخيارات مثل حالة الطقس فإنها ستعرض مباشرة ضمن نفس الصفحة الخاصة بالبحث، مع خيار لفتحها في صفحة ويب اعتيادية كاملة.
ومن المنتظر أن تطرح مايكروسوفت هذه المميزات في تحديث 1809خلال النصف الأول من العام القادم، علماً بأن الميزة حالياً قيد الاختبار في النسخة التجريبية للمستخدمين من الولايات المتحدة، وستتاح لاحقاً في كافة أنحاء العالم.
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