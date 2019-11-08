- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لقطات للطائرات بدون طيار تكشف تفاصيل عن الاتصال الجسدى للحيتان القاتلة والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت اللقطات للعلماء كيفية اتصال الحيوانات المحبة ببعضها البعض بصورة جسدية أكثر من المتوقع.
الحيتان القاتلة 1
وأخذ الباحثون في معهد هاكاي اللقطات لدراسة سلوكيات التغذية للحيتان القاتلة المهددة بالانقراض، ولاحظوا الحياة اليومية للحيتان القاتلة كما لم يروها من قبل، بما في ذلك عادات الصيد والتواصل بين الحيوانات الملتقطة بميكروفون تحت الماء.
الحيتان القاتلة 2
وهناك ثلاثة أنواع من الحوت القاتل قبالة سواحل كولومبيا البريطانية، حيث اختار الفريق أحدهم وقاموا بدراستها.
كما قال أندرو تريتس، باحث مشارك وأستاذ في وحدة أبحاث الثدييات البحرية في جامعة كولومبيا البريطانية في فانكوفر، "كان الشيء الأكثر إثارة للدهشة التي التقطتها اللقطات هو مدى اللمسة المرحة والودية المشتركة بين الحيوانات ، وهو شيء غير مرئي من قبل".
حيتان قاتلة 3
وتبدأ الحيتان القاتلة في إنجاب الأطفال بعد 15 عامًا، كما أنها تلد مرة واحدة كل 3-5 سنوات، ولكن في الآونة الأخيرة يولد عدد أقل من الحيتان ولا يزال عدد أقل منها على قيد الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: لقطات للطائرات بدون طيار تكشف تفاصيل عن الاتصال الجسدى للحيتان القاتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.