شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لقطات للطائرات بدون طيار تكشف تفاصيل عن الاتصال الجسدى للحيتان القاتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم التقاط لقطات لطائرة بدون طيار قبالة ساحل كولومبيا البريطانية بكندا للحيتان القاتلة، حيث تُظهر مشاهد للاتصال الجسدى بين الحيتان القاتلة خاصة بين والدة وطفلها فى مشهد غير مسبوق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت اللقطات للعلماء كيفية اتصال الحيوانات المحبة ببعضها البعض بصورة جسدية أكثر من المتوقع.



الحيتان القاتلة 1

وأخذ الباحثون في معهد هاكاي اللقطات لدراسة سلوكيات التغذية للحيتان القاتلة المهددة بالانقراض، ولاحظوا الحياة اليومية للحيتان القاتلة كما لم يروها من قبل، بما في ذلك عادات الصيد والتواصل بين الحيوانات الملتقطة بميكروفون تحت الماء.



الحيتان القاتلة 2 Advertisements وهناك ثلاثة أنواع من الحوت القاتل قبالة سواحل كولومبيا البريطانية، حيث اختار الفريق أحدهم وقاموا بدراستها. كما قال أندرو تريتس، باحث مشارك وأستاذ في وحدة أبحاث الثدييات البحرية في جامعة كولومبيا البريطانية في فانكوفر، "كان الشيء الأكثر إثارة للدهشة التي التقطتها اللقطات هو مدى اللمسة المرحة والودية المشتركة بين الحيوانات ، وهو شيء غير مرئي من قبل".



حيتان قاتلة 3

وتبدأ الحيتان القاتلة في إنجاب الأطفال بعد 15 عامًا، كما أنها تلد مرة واحدة كل 3-5 سنوات، ولكن في الآونة الأخيرة يولد عدد أقل من الحيتان ولا يزال عدد أقل منها على قيد الحياة.