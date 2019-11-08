شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل قد تبيع 20 مليون هاتف iPhone SE2.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن توقعات المحلل الشهير Ming-Chi Kuo، والذى أشار إلى توقعاته حول مبيعات هاتف أبل القادم iPhone SE2 الذى يتميز بمستوى تسعير أقل من الإصدارات المميزة، حيث توقع Kuo أن يحقق مبيعات تصل إلى 20 مليون وحدة.

وبحسب موقع pocketnow الأمريكى، فتستعد شركة أبل لإطلاق إصدار جديد من هواتف الشركة المتوسطة، حيث سيصل إلى الأسواق تحت اسم iPhone SE2، حيث توقع Ming-Chi Kuo فى تقريره أن تصل المبيعات إلى 20 مليون وحدة من الهاتف، كما توقع أن يتم إطلاق هذا الإصدار مع سلسلة هواتف الأيفون 2020.

فيما تشير التوقعات إلى أن iPhone SE2 سيدفع مبيعات أبل فى قسم الهاتف عند إطلاق الهاتف خلال العام المقبل، فيما أكد Ming-Chi Kuo أن أبل ستصل إلى الرقم المتوقع فى مبيعات هاتف iPhone SE2 بعد 6 أشهر من إطلاق الهاتف إلى الأسواق، مع توقعات أن يحقق مبيعات تصل إلى 30 مليون وحدة خلال العام التالي.

يذكر أن Kuo أشار فى تقرير سابق إلى أن هاتف iPhone SE2 القادم سيأتى بتصميم يشابه إصدار iPhone 8، على أن يمتلك شاشة 4.7 بوصة، مع كاميرة خلفية أحادية، وميزة مستشعر البصمة ID بخاصية اللمس، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج A13، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت، وسعر متوقع 399 دولار.