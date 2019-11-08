شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف: نباتات المنزل لا تحسن جودة الهواء بالداخل "افتح الشباك أفضل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن النباتات المنزلية لا تعمل على تحسين جودة الهواء الداخلي، هذا ما قاله العلماء مؤخرا من خلال دراسة تؤكد أنك فى حاجة إلى 93 وحدة من النباتات، لكل قدم مربع من المساحة لإحداث تغيير، وتبين أنك أفضل حالاً إذا فتحت النافذة فقط.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توصلت دراسة جديدة إلى أن فكرة أن النباتات المنزلية يمكنها تحسين نوعية الهواء في الأماكن المغلقة هي مجرد أسطورة، ويمكن تحقيق التأثير في المنزل من خلال فتح بعض النوافذ.

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وتوصل الفريق إلى أن نباتات الأواني وقصارى الزرع قد تزين منازلنا وأماكن عملنا، لكن قدراتها في تطهير الجو مبالغ فيها إلى حد كبير، فوجد الخبراء أن النباتات تمتص المواد الكيميائية الخطرة ببطء شديد بحيث لا يكون لها أي تأثير كبير.

وقال الباحث والمهندس البيئي مايكل وارنج من جامعة دريكسل في فيلادلفيا "كان هذا اعتقاد خاطئ شائعًا لبعض الوقت، فتعد النباتات رائعة، لكنها لا تقوم بالفعل بتنظيف الهواء الداخلي بسرعة كافية لتؤثر على جودة الهواء في منزلك أو بيئة مكتبك".

ووجد البروفيسور وارنج وزملاؤه بدلاً من ذلك أن أنظمة التهوية أو حتى فتح نافذة تقلل المركبات العضوية المتطايرة (VOCs) بشكل أسرع بكثير مما تستطيع النباتات استخراجه من الهواء.