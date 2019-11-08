شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تكاليف رحلات المريخ المستقبلية تبدأ من مليونى دولار وتصل لـ450 مليوناً والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن ناسا تنفق حوالي 450 مليون دولار لكل مهمة لإطلاق مكوك فضائي، لكن الرئيس التنفيذي لشركة "spacex" قال إن صاروخ المركبة الفضائية يمكنه القيام بذلك مقابل جزء بسيط من التكلفة.
وكما قال إيلون موسك، إن مركبة الفضاء المكونة من 100 راكب ستستخدم فقط ما قيمته 900 ألف دولار من الوقود الدافع للإقلاع، مقارنة بـ 1.3 مليون دولار التي تنفقها وكالة الفضاء الأمريكية على وقود الصواريخ.
وقال ماسك في قاعدة لوس أنجلوس الجوية: "إذا فكرت في تكاليف التشغيل، فربما يكون ذلك مليوني دولار من نفقات SpaceX في كل مرة"، وهذا أقل بكثير من إطلاق صاروخ صغير.
وتأمل شركة SpaceX أن يمثل أسلوب الصاروخ القابل لإعادة الاستخدام طفرة كبيرة في تكنولوجيا الفضاء الجوي التي ستجعل الاستكشاف في النهاية أرخص وأكثر استدامة.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تكاليف رحلات المريخ المستقبلية تبدأ من مليونى دولار وتصل لـ450 مليوناً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.