شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تكاليف رحلات المريخ المستقبلية تبدأ من مليونى دولار وتصل لـ450 مليوناً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختلف تكاليف رحلات المريخ كثيرا ما بين الشركات، فهناك الكثير من التقديرات التى يتم بثها عبر الأخبار كل يوم، والتى تعبر عن اختلافات كبيرة جدا، حيث يقول إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة “SpaceX “ إن صاروخ Starship يمكن أن ينطلق مقابل مليوني دولار فقط لكل مهمة، وذلك مقارنة بـ 450 مليون دولار أعلنتها وكالة ناسا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن ناسا تنفق حوالي 450 مليون دولار لكل مهمة لإطلاق مكوك فضائي، لكن الرئيس التنفيذي لشركة "spacex" قال إن صاروخ المركبة الفضائية يمكنه القيام بذلك مقابل جزء بسيط من التكلفة.

وكما قال إيلون موسك، إن مركبة الفضاء المكونة من 100 راكب ستستخدم فقط ما قيمته 900 ألف دولار من الوقود الدافع للإقلاع، مقارنة بـ 1.3 مليون دولار التي تنفقها وكالة الفضاء الأمريكية على وقود الصواريخ.

Advertisements

وقال ماسك في قاعدة لوس أنجلوس الجوية: "إذا فكرت في تكاليف التشغيل، فربما يكون ذلك مليوني دولار من نفقات SpaceX في كل مرة"، وهذا أقل بكثير من إطلاق صاروخ صغير.

وتأمل شركة SpaceX أن يمثل أسلوب الصاروخ القابل لإعادة الاستخدام طفرة كبيرة في تكنولوجيا الفضاء الجوي التي ستجعل الاستكشاف في النهاية أرخص وأكثر استدامة.