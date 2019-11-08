كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| كاميرا “47.3 ميغابيكسل لايكا SL2″…تصميم أيقوني أنيق

متابعة-سنيار: بعد أن وضعت معايير جديدة مع كاميرا SL الأصلية في عام 2015، عادت leica إلى الإصدار الثاني، الذي يقال إنه يدمج الابتكار مع الأداء الخالص والتصميم الأيقوني.

يمكن التعرف على SL2 على الفور على أنها لايكا مع شكلها المعدني الداكن، كما أن صورها التي تم التقاطها تذكرنا بالعلامة التجارية، وتعرض الكاميرا مستقبل التصوير الرقمي والفيديو باستخدام بيئة عمل أدق وأنظمة تقنية وخيارات بصرية.

تماما مثل سابقتها، لايكا SL2 هي الكاميرا الوحيدة بدون مرآة التي صممت وصنعت في ألمانيا.

إن هيكلها المصنوع بالكامل من المعدن هو بنفس الحجم (146 × 107 × 42 مم) ولكنه يوفر متانة متزايدة، بما في ذلك شهادة IP54 مع إحكام الإغلاق، وغلاف جلدي أنيق وقوي يلف الظهر.

بدءًا من قبضتها الأكثر راحة، تم تحسين تصميم الكاميرا وواجهة الكاميرا بشكل مريح لتمكين المصورين من التركيز على العملية الإبداعية بشكل أفضل.

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يمكن عرض المعلمات الرئيسية على الشاشة الخلفية وتعديلها بسرعة وسهولة بنقرة إصبع بسيطة.

في الداخل، تم إجراء تحسينات تقنية ومبتكرة لتوفير جودة صورة غير مسبوقة، ويوفر مستشعر صور CMOS مقاس 47.3 ميجابكسل نطاقًا ديناميكيا هائلاً وعمق ألوان يبلغ 14 بت لكل قناة RGB وحساسية تصل إلى ISO 50،000.

تسجل كاميرا leica SL2 أيضا ما يصل إلى 60 إطارا في الثانية في سينمائي 4K وما يصل إلى 180 إطارا في الثانية في وضع HD كامل.

يتم التقاط كل هذا باستخدام معالج مايسترو III فائق السرعة، ولإكمال التجربة الرقمية، يمكن للمصورين ومصوري الفيديو استخدام تطبيق leica FOTOS لتصور الصور وتغيير إعدادات الكاميرا عبر هواتفهم الذكية، وتتيح هذه الوظيفة إمكانية حفظ المحتوى على الفور أو مشاركته على الشبكات الاجتماعية أيضا.

كاميرا leica SL2 ستعرض للبيع في 21 من نوفمبر.