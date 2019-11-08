كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| الإصدار المحدود من “AMB 001″… أول دراجة نارية من إنتاج “Aston Martin”

متابعة-سنيار: تم الكشف عن الإصدار المحدود من AMB 001 – أول دراجة نارية من إنتاج Aston Martin، وذلك في معرض EICMA للدراجات النارية في ميلانو بإيطاليا.

تم إنشاء الدراجة بالشراكة مع Brough Superior، وتقول أستون مارتن بأنها الفصل الأول من شراكة جديدة مع Brough Superior، مما يشير إلى المزيد من هذه الإبداعات ذات العجلتين في المستقبل.

وقد تم إنشاء علامة Brig Superior البريطانية عام 1919، وغالبا ما يشار إلى Brough Superiors الأصلية باسم Rolls-Royces للدراجات النارية.

واضطرت الشركة أن تغلق أبوابها في عام 1940 أثناء الحرب العالمية الثانية وأنشأت حوالي 3000 دراجة نارية قبل أن تتوقف عن العمل.

وتم إحياء اسم Brough Superior في عام 2008 من قبل Mark Upham، إلى جانب Thierry Henriette، الذي يشغل حاليا منصب مصمم رئيسي للعلامة التجارية.

بالعودة إلى AMB 001، تبدو الدراجة ذات الإصدار المحدود شريرة مثل المفاهيم التي يتم إنشاؤها عادة لعروض السيارات بدلا من الإنتاج.

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ويقول أستون مارتن إن تصميم الدراجة البخارية يستلهم بعضا من أعظم السيارات التي صنعتها العلامة البريطانية الشهيرة، بما في ذلك سيارة أستون مارتن فالكيري القادمة.

وفقا لأستون مارتن، تم تصميم AMB 001 للمسار فقط، ويتم تشغيل الدراجة البخارية بواسطة نسخة توربينية من محرك Brough Superior سعة 1.0 ليتر، والذي يولد 180 حصان.

تتميز الدراجة النارية أيضا بخفة وزنها الجاف البالغ 396 رطلاً، وقد تم تحقيق ذلك بمساعدة بنية خفيفة الوزن بما في ذلك ألياف الكربون للجسم.

وسيتم بيع 100 وحدة فقط من AMB 001 بسعر 108000 يورو (حوالي 120،000 دولار).