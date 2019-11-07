مراجعة هاتف Xiaomi Mi Note 10: أول هاتف بكاميرا 108 ميجابكسل

ركزت شركة (شاومي) Xiaomi اهتمامها خلال عام 2019 على علامتها الفرعية Redmi، بالإضافة إلى أنها أطلقت الإصدار السنوي من سلسلة Mi الرائدة وهو هاتف Mi 9، كما أطلقت هاتف Mi A3 الذي يعمل بنظام Android One، ولكن غير ذلك كان مرتكزًا على علامة Redmi.

لكن قبل نهاية عام 2019 قررت الشركة إعادة إحياء سلسة هواتفها Mi Note بهاتف لا يشبه أي هاتف آخر أطلقته الشركة حتى الآن، وهو هاتف (مي نوت 10) Mi Note 10 – الذي أعلنت عنه أول أمس – حيث كان آخر هاتف في هذه السلسلة هو Mi Note 3 الذي أطلقته في عام 2017 إلى جانب Mi Mix 2.

يدعم هاتف Mi Note 10 الكثير من الميزات أبرزها: شاشة AMOLED منحنية، وكاميرا خلفية خماسية العدسات من بينها عدسة بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسات تكبير تدعم تكبير رقمي حتى 50 مرة، وبطارية بسعة 5260 ميلّي أمبير/الساعة – والتي تعد كبيرة حتى وفقًا لمعايير Xiaomi -، كما يدعم الهاتف واجهة MIUI 11، بالإضافة إلى الحفاظ على منفذ السماعات التقليدي 3.5 ملم.

إليك ما تحتاج إلى معرفته حول أحدث هواتف شاومي Mi Note 10:

التصميم:

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يأتي هاتف شاومي Mi Note 10 بتصميم أنيق من الزجاج، وينحني بسلاسة من الجهة الخلفية، ليتقابل مع الإطار المعدني، كما يحتوي الهاتف على زجاج Gorilla 5 في كلا الجانبين؛ للحماية من الخدوش، والصدمات.

في الجهة الخلفية ستجد كاميرا خماسية رأسية على الجانب الأيسر، وفي الجهة الأمامية للهاتف سنلاحظ وجود نتوء في أعلى منتصف الشاشة يضم الكاميرا الأمامية أحادية العدسة.

يتوافر الهاتف بثلاثة ألوان هي: الأسود، والأبيض، و(الأخضر أورورا) Aurora Green، ويدعم منفذ السماعات التقليدي 3.5 ملم، بالإضافة إلى منفذ USB-C للشحن.

الشاشة:

يأتي هاتف Mi Note 10 بشاشة من نوع Super AMOLED، بمقاس 6.47 بوصات، بدقة 1080 × 2340 بكسلًا، وبكثافة 398 بكسلًا في البوصة الواحدة، وذات أبعاد عرض 19.5:9.

يوجد مستشعر ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، كما تدعم الشاشة ميزتي HDR10، وAlways-on display.

الأداء:

يعمل هاتف Mi Note 10 بمعالج Snapdragon 730G من كوالكوم – الذي يركز على الألعاب – ثماني النوى بتردد 2.2 جيجاهرتز، والمُصنع وفقًا لتقنية 8 نانومتر، ويقدم هذا المعالج مستوى الأداء نفسه الذي يقدمه معالج Snapdragon 855 الموجود في معظم هواتف أندرويد الرائدة، لذلك لن تلاحظ أي تباطؤ في الأداء على الإطلاق.

يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي RAM من نوع LPDDR4X، بسعة 6 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS2.1 بسعة 128 جيجابايت، مع عدم دعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية.

الكاميرا:

يأتي Mi Note 10 بكاميرا خلفية خماسية العدسات؛ الأساسية: بدقة 108 ميجابكسل، – وهو الهاتف الأول من نوعه في العالم الذي يضم مستشعرًا بهذه الدقة -، وبفتحة عدسة f/1.7، وتدعم ميزة التثبيت البصري، والثانية: بدقة 20 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، ذات زاوية واسعة Ultra Wide، والثالثة: بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.0؛ من نوع Telephoto، مع دعم تقريب بصري 2x، والرابعة: بدقة 5 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.0، وتدعم تقريب بصري حتى 5x، وتقريب رقمي حتى 50x، والخامسة: عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4.

تتيح لك هذه الكاميرا التقاط صور بصيغة RAW، حيث تعتبر هذه الصيغة هي المفضلة للمصورين الإحترافيين لحفظ الصور، لأنها تتيح لهم حرية أكبر في تحرير الصور، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K.

أما الكاميرا الأمامية فهي أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.0، وتدعم ميزة HDR، والتقاط الصور البانورامية، وتسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

البطارية، ونظام التشغيل:

يعمل هاتف Mi Note 10 ببطارية سعتها 5260 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات، كما يدعم خيارات الاتصال التالية: شبكات الجيل الرابع، وواي فاي Wi-Fi ac 2×2 MIMO، وبلوتوث 5.0، وNFC ومنفذ IR blaster الذي يوفر لك القدرة على التحكم في الأجهزة المنزلية من هاتفك.

كما يعمل الهاتف بنظام أندرويد 9 باي Android 9.0 Pi، المُعتمد على واجهة المستخدم MIUI 11 الخاصة بشركة شاومي، والتي تدعم عددًا من الميزات والإصلاحات الجديدة، من بينها دعم الواجهة باللون الأسود، ومشاركة الصور والملفات والتطبيقات على الأجهزة المحمولة الأخرى لاسلكيًا، وميزة Mi Share، والطباعة اللاسلكية، والتبديل بين الشبكات، وحظر الرسائل، والرد على المكالمات في الخلفية دون مقاطعة جلسة الألعاب.

السعر، والتوافر:

يتوافر هاتف Mi Note 10 الآن في الصين، وتعتزم شركة شاومي طرحه بالأسواق العالمية في وقت لاحق من هذا الشهر بثلاثة ألوان هي: الأسود، والأبيض، والأخضر، وذلك بسعر 599 دولارًا.

المواصفات هاتف شاومي مي نوت 10 ـــــ Xiaomi Mi Note 10 المعالج Snapdragon 730G، ثماني النوى من كوالكوم. ذاكرة الوصول العشوائي 6 جيجابايت؛ من نوع LPDDR4X. مساحة التخزين الداخلية 128 جيجابايت؛ من نوع UFS2.1. الشاشة Advertisements 6.47 بوصات من نوع Super AMOLED، بدقة 1080 × 2340 بكسلًا، وبكثافة 398 بكسلًا في البوصة الواحدة. الكاميرا الخلفية خماسية العدسات الأساسية: بدقة 108 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.7، وتدعم التركيز التلقائي، والثانية: بدقة 20 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، ذات زاوية واسعة Ultra Wide، والثالثة: بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0؛ من نوع Telephoto، مع دعم تقريب بصري 2x. والرابعة: بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، وتدعم ميزة التثبيت الإلكتروني للصور، وتقريب بصري 5x، وتقريب رقمي حتى 50x، والخامسة: عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4. تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية؛ وبدقة 1080 بكسل بمعدل 30/60/120 إطارًا في الثانية؛ وبدقة 720 بكسل بمعدل 960 إطارًا في الثانية. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.0، وتدعم ميزة HDR، والتقاط الصور البانورامية، وتسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية. السمات البيومترية مستشعر بصمة إصبع مدمج في الشاشة. بطاقة الذاكرة الخارجية لا يدعم. منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. البطارية 5260 ميلّي أمبير/الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات. نظام التشغيل أندرويد 9.0 باي، المُعتمد على واجهة المستخدم MIUI 11. الألوان الأسود، والأبيض، و(الأخضر أورورا) Aurora Green. الأبعاد 157.8 × 74.2 × 9.7 مم. الوزن 208 جرامات. السعر 599 دولارًا.