يوتيوب يطلق تصميمًا جديدًا مع العديد من المزايا المنتظرة

بدأ موقع مشاركة الفيديو يوتيوب اليوم إطلاق تصميم جديد للصفحة الرئيسية يأتي بمصغرات أكبر، وذلك في تغيير يجلب للمستخدمين عددًا من المزايا التي تسهل تجربة المشاهدة على أجهزة سطح المكتب.

ولأن المصغرات أصبحت أكبر حجمًا، فإن عدد مقاطع الفيديو الظاهرة على الصفحة الرئيسية أصبح أقل، وذلك وفق ما أكد متحدث باسم يوتيوب لموقع The Verge. وأضاف المتحدث: ومع ذلك، فإن المستخدمين سوف يرون المزيد من المعلومات عن مقاطع الفيديو.

ومع تكبير المساحة التي تشغلها مقاطع الفيديو على الصفحة الرئيسية لموقع يوتيوب، فسيكون بإمكان منشئي المحتوى استخدام عناوين أطول للمحتوى الذي ينشرونه. وذلك بغية تزويد الناس بالمزيد من المعلومات عن مقاطع الفيديو من خلال النظرة الأولى، بدلًا من وضع مؤشر الفأرة فوق المقطع لإظهار المزيد من التفاصيل، أو النقر عليه.

ومع التصميم الجديد، أزالت يوتيوب عددًا من الفئات من الصفحة الرئيسية، بما في ذلك: (الأخبار)، و(الموسيقى). ووفقًا للشركة، فإن هذه التغييرات تأتي بعد العديد من الردود التي حصلت عليها من المشاهدين، ومنشئي المحتوى على حد سواء خلال مراحل مختلفة من اختبار التصميم. كما أن التحديث شمل إصلاح العديد من المشكلات التقنية.

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وإلى جانب تغيير حجم المصغرات، فإن التصميم الجديد لصفحة يوتيوب الرئيسية يسمح بإخبار يوتيوب بإيقاف عرض التوصيات من القنوات التي لا يهتم بها المستخدم. وكانت يوتيوب قد أطلقت هذه الميزة أولًا للأجهزة المحمولة، والآن أصبحت متاحة للأجهزة المحمولة.

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ومع التصميم الجديد أيضًا، أصبح بإمكان المستخدمين إضافة مقاطع الفيديو إلى الصف، وهو خيار متاح بالفعل على نسخة أندرويد من تطبيق يوتيوب. ويمكن للمستخدمين اختيار مجموعة من مقاطع الفيديو لمشاهدتها دون انقطاع.

يُشار إلى التصميم الجديد سوف يبدأ توفره للمستخدمين اعتبارًا من اليوم لأجهزة سطح المكتب، بالإضافة إلى نسخة الحواسيب اللوحية من تطبيق يوتيوب على نظام أندرويد، وحواسيب آيباد. هذا؛ وسوف يكون التحديث متاحًا لجميع المستخدمين قريبًا.