كوالكوم تحدد موعد الإعلان عن أقوى معالجاتها على الإطلاق

أعلنت شركة كوالكوم عن عزمها عقد قمتها التقنية Tech Summit خلال المدة بين 3 و 5 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وذلك في ولاية هاواي الأمريكية.

واعتادت الشركة الأمريكية خلال السنوات الماضية على الكشف عن أحدث إصدارات معالجتها المخصصة للأجهزة المحمولة خلال هذا الحدث، لذا يُتوقع أن تُعلن عن معالجها (سنابدراجون 865) خلاله.

ومع أن معالجات كوالكوم من سلسلة سنابدراجون 8XX تعد الأكثر انتشارًا في سوق الهواتف الذكية، ومن المنتظر أن يُشغل معالجها (سنابدراجون 865) الهواتف الرائدة المرتقبة خلال 2020، بما في ذلك: هاتف (جالاكسي إس11) المنتظر من سامسونج، إلا أن المعلومات عن مواصفات المعالج شحيحة.

ولكن يُتوقع أن يُطور المعالج بتقنية 7نانومتر الخاصة بشركة سامسونج، بدلًا من شركة TSMC التايوانية، وهو أمر لم يُفعل منذ معالجي (سنابدراجون 820) و(سنابدراجون 835). ويُتوقع أن يُطلق منه إصداران: الأول يدعم شبكات الجيل الرابع فقط، والآخر يدعم شبكات الجيل الخامس 5G مع مودم (سنابدراجون إكس55 5جي) Snapdragon X55 5G.

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ويُقال إن الفرق بين تقنية 7nm EUV الخاصة بشركة سامسونج، والتي يُتوقع أن يطور بها معالج (سنابدراجون 865)، وتقنية 7 nm FinFET التي تستخدمها شركة TSMC يمكن في تحسين استهلاك الطاقة، الذي سيكون أفضل بنسبة تتراوح بين 15 و20%.

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يُشار إلى أن شركة سامسونج قد أنهت بالفعل تطوير الجيل القادم من تقنية صناعة المعالجات 5nm EUV، ولكي تستمر في الإنتاج الفعلي، يتعين على الشركة أولًا توسعة سلسلة EUV في كوريا الجنوبية أولًا، وهو ما يُتوقع إتمامه بحلول نهاية العام الحالي.