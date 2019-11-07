شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يسعى لتنظيف متجر "بلاى ستور" من البرمجيات الخبيثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاونت شركة جوجل مع كل من ESET وLookout و Zimperium لإنشاء تحالف دفاع التطبيقات أو App Defense Alliance الذى يهدف إلى تحسين حماية المستخدمين من التطبيقات السيئة فى السوق، حيث ستعمل الشراكة على تعزيز خدمة Play Protect الحالية بهدف الحد من مخاطر البرامج الضارة القائمة على التطبيقات، وتحديد التهديدات الجديدة، وحماية مستخدميها.

وبحسب موقع fonearena الهندى، فقد تم تقديم Google Play Protect فى مؤتمر Google IO 2017 كوسيلة لحماية المستخدمين من التطبيقات الضارة المحتملة (PHAs) واتخاذ الإجراء المناسب لحماية المستخدمين، إذ يفحص البرنامج أكثر من 50 مليار تطبيق يوميًا، مما يحمى المستخدمين بغض النظر عن المكان الذى يقومون بتثبيت التطبيق منه.

وبالنسبة إلى Apps Defense Alliance، فسوف يستخدم التحالف كل باحثين من الشركات العاملة فى هذا المجال، مع دمج أنظمة الكشف عن حماية Google Play مع محركات الفحص لكل شريك، وسيؤدى ذلك إلى إنشاء معلومات جديدة حول مخاطر التطبيق، حيث يتم وضع قائمة الانتظار للتطبيقات، مما يوفر مجموعة حيوية أخرى من العيون قبل تطبيق يتم بثه مباشرة فى متجر Play.

وتستخدم أنظمة الكشف مزيجًا من التعلم الآلى والتحليل الساكن / الديناميكى لاكتشاف السلوك التعسفى باستخدام محركات استكشافية متعددة تعمل فى تناسق لزيادة الكفاءة، وكمستخدم نهائى، كل ما يجب أن نفهمه هو أن هواتفنا، من حيث التطبيقات، ستصبح أكثر أمانًا، ويبدو أن جوجل مصممة على إبقاء التطبيقات السيئة والخبيثة خارج هواتف أندرويد.

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