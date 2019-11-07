تكنولوجيا: SpaceX تختبر صاروخا جديدا لإطلاق 60 قمرًا صناعيًا جديدا للإنترنت الفضائى

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ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، أجرت الشركة اختبارًا ثابتًا للإطلاق لصاروخ فالكون 9 في مجمع إطلاق الفضاء في محطة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا.
ومن المتوقع أن يرسل هذا الصاروخ 60 قمرًا صناعيًا للإنترنت من Starlink إلى الفضاء في موعد لا يتجاوز يوم الاثنين الموافق 11 من نوفمبر.
ودائما ما كانت فلسفة SpaceX أن صاروخًا يعاد استخدامه بالكامل هو المفتاح لتخفيض تكلفة رحلة الفضاء بشكل كبير، وحاليًا تكلف عملية إطلاق Falcon 9 حوالي 62 مليون دولار.
وعلى الرغم من أن SpaceX أثبت أنه بإمكانه إعادة استخدام أغلى جزء من الصاروخ، في المرحلة الأولى، إلا أن الشركة ترغب في إعادة استخدام أكثر من ذلك بكثير، مما يجعل الوقود هو النفقات الرئيسية الوحيدة.
وستكون هذه الأقمار الصناعية التى سيتم إطلاقها قريبا، هى الدفعة الثانية من starlink، التي تضم 60 قمرا تجريبيا مصممة لتوفير الوصول إلى الإنترنت، حيث أطلقت الشركة أول مجموعة من 60 في مايو، وتخطط لتكون كوكبة كبيرة من 40،000 قمر صناعى قوى.
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