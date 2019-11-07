استخدام Clipboard History وبرنامج Multiclip لتحسين النسخ

إضافة خاصية Clipboard History إلى ويندوز 10 مع التحديثات الأخيرة للنظام جعل من الممكن أن تحتفظ بذاكرة كاملة لكل الأمور التي قمت بنسخها لتتمكن من الوصول إليها في أي وقت ترغب فيه كما أصبح من الممكن بفضل هذه الخاصية أن تقوم بنسخ أكثر من جملة أو أمر معاً ولصقهم بأي ترتيب ترغب فيه.

تقوم أيضاً خاصية Clipboard History بمشاركة الأمور المنسوخة عبر جميع أجهزة مايكروسوفت التي تستخدم نفس الحساب للمزامنة، بالطبع هذه ميزة هامة وتسهل الكثير من الأمور ولكن للمستخدمين الذين لا يحبون مشاركة بياناتهم مع مايكروسوفت أو السماح لمايكروسوفت بالوصول إلى الأمور التي يقومون بنسخها يصبح الأمر مشكلة للغاية ولهذا يمكنك إستخدام برنامج Multiclip المجاني من طرف ثالث.

استخدام برنامج Multiclip بدلاً من Clipboard History :

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من صفحته على موقع Github وإستخدامه بشكل سهل للغاية دون الحاجة حتى إلى تثبيته أو تنصيبه على نظام التشغيل الخاص بك فهو برنامج يأتي في نسخة متنقلة سهلة الإستخدام.

في البداية قم بزيارة صفحة الـ Settings الخاصة بالتطبيق لتتمكن من إختيار Theme خاص بالبرنامج وبالطبع لتتمكن من التعرف على إختصارات البرنامج وطريقة إستخدامه.

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يمكنك تعديل الاختصارات كما ترغب بالطبع كنوع من أنواع تخصيص البرنامج عن طريق الضغط على كلمة Edit الموجودة أعلى جدول الإختصارات الظاهر بالأعلى .

عندما تقوم بالضغط عليها ستظهر لك مجموعة من الإختصارات يمكنك تعديلها كما ترغب.

بعدما تقوم بتعديل الاختصارات كما ترغب داخل البرنامج يمكنك الآن أن تقوم بإستخدام البرنامج كما ترغب، سيقوم البرنامج بحفظ حتى 40 أمر منسوخ بشكل إفتراضي ويمكنك زيادة هذا الرقم كما ترغب بشكل مجاني، كما يمكنك أيضاً تنظيف ذاكرة النسخ الخاصة بك بشكل دوري وسهل من داخل إعدادات البرنامج دائماً.

مع كل إعادة تشغيل لجهاز الكومبيوتر الخاص بك فإنك سوف تقوم بإعادة مسح ذاكرة النسخ الخاصة بالبرنامج، يمكن للبرنامج أن يقوم بنسخ وحفظ جميع أنواع الملفات التي ترغب في نسخها حتى إن كانت صوراً أو غيرها من الأمور.