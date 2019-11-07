تكنولوجيا: AMD تكشف عن الجيل الثالث من معالجات Threadripper بسعر يبدأ من 1399 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة AMD عن الجيل الثالث من معالجات Ryzen Threadripper، التي تركز على دقة تصنيع 7 ناومتر، مع معمارية “Zen 2″، مع تحسينات في الآداء وسعر يبدأ من 1399 دولار.

تقدم AMD معالج TR 3960X بعدد 24 من الأنوية مع سرعة رئيسية 3.8GHz، كما تقدم معالج TR 3970X مع عدد 32 من الأنوية مع سرعة رئيسية 3.7GHz، كما تصل السرعة مع boost إلى 4.5GHz.

كما تأتي كلاً من رقاقتي TR 3960X وTR 3970X مع شرائح TRX40 من AMD، مع 72 من PCIe 4.0 lanes، مع دعم 12 منUSB-C 3.1، والجيل الثاتي من منافذ بمعايير فائقة السرعة تصل إلى 10 جيجا بايت في الثانية.

وتستهدف AMD بالمعالجات الجديدة مع اللوحة الأم دعم مطوري المحتوى، حيث لا يدعم العدد الأكبر من الأنوية مع التردد الأعلى في PCIe 4.0 اللاعبين بشكل كبير، وقد عرفت معالجات Threadripper غالباً بأنها لا تقدم الآداء الأفضل في الألعاب.

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كما تؤكد AMD على أن معالج Ryzen TR 3970X سيدعم فك تشفير برمجيات Adobe Premiere CC 2019 بنسبة أكبر من 47%، بينما يأتي معالج 3960X بالتكلفة الأقل، مع سرعة أعلى بنسبة 22% من رقاقة إنتل.

وتنطلق كلاً من رقاقتي AMD بإستهلاك للطاقة بقدرة 280W TDP، في الوقت الذي تأتي فيه رقاقة i9-9980XE من إنتل بإستهلاك للطاقة بقدرة 165W TDP.

ومن المقرر أن تنطلق رقاقة Ryzen RT 3960X Threadripper بسعر 1399 دولار، بينما تأتي رقاقة TR 3970X ب32 من الأنوية بسعر 1999 دولار.

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