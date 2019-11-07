Huawei نجحت في بيع 37 مليون وحدة من هواتف Huawei Mate 20 و Huawei P30

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Huawei اليوم أنها تمكنت من بيع أكثر من 17 مليون وحدة من سلسلة هواتف Huawei Mate 20 Series، في حين وصلت سلسلة هواتف Huawei P30 Series إلى أكثر من 20 مليون وحدة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة Huawei كشفت عن هذه الأرقام في الصين خلال مؤتمر مرتبط بتكنولوجيا 5G.

بالعودة إلى حدث الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series في شهر سبتمبر الماضي، كشفت الشركة أنها تمكنت من بيع 16 مليونًا وحدة من هواتف Huawei Mate 20 Series وحوالي 17 مليون وحدة من هواتف Huawei P30 Series. هذا يعني أنه تم شحن 4 ملايين وحدة في الشهر الماضي، وكانت هواتف Huawei P30 Series تمثل 3 ملايين وحدة منها.