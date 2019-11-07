Xiaomi تُطلق الإعلانات الترويجية الأولى للهاتف Xiaomi Mi Note 10، وتركز على الكاميرا الخلفية الخماسية الفريدة

فاطمة أيت طالب - دبي - كما رأيتم جميعًا معنا على الأرجح، فقد قامت شركة Xiaomi صباح اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi Note 10 بإعتباره النسخة العالمية من الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro الذي أعلنت عنه شركة Xiaomi قبل يومين في الصين.

كما يمكنك أن تتوقع، فقد قررت شركة Xiaomi في الإعلانات الترويجية الجديدة التركيز على الأشياء الأكثر تميزًا في الهاتف Xiaomi Mi Note 10، وهذه الأشياء هي الكاميرات الخمسة في الواجهة الخلفية، والتصميم المميز. وكما أوضحنا لكم من قبل، فالهاتف Xiaomi Mi Note 10 الجديد يأتي مع كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل، ويأتي كذلك مع كاميرا مقربة توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى خمسة أضعاف وتقريبًا رقميًا يصل إلى 50 ضعفًا، ويضم كذلك كاميرا واسعة الزاوية بدقة 20 ميغابكسل تمتاز بزاوية مشاهدة واسعة تصل إلى 117 درجة، وكاميرا أخرى من نوع ماكرو تتيح لك إلتقاط الصور للعناصر من مسافة قريبة جدًا. أما بخصوص الكاميرا الخامسة والأخيرة، فهي تضم مستشعر بدقة 12 ميغابكسل وتعمل على إلتقاط الصور المضببة الخلفية مع العلم بأنها تعمل أيضًا ككاميرا مقربة.





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وبصرف النظر عن الكاميرات، فالهاتف Xiaomi Mi Note 10 الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 5260mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W مما يسمح بشحن 58% من البطارية في غضون نصف ساعة فقط و100% في غضون 65 دقيقة. وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Xiaomi Mi Note 10 الجديد يأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة MIUI 11 مع العلم بأنه سيكون متوفرًا باللون الأخضر والأبيض والأسود.

الهاتف Xiaomi Mi Note 10 الجديد يعمل أيضًا بالمعالج Snapdragon 730G، مما يعني أنه يضم معالج ثماني النوى يعمل بتردد 2.2GHz. وبصرف النظر عن المعالج، فهذا الهاتف يضم كذلك شاشة Super AMOLED منحنية الطرفين بحجم 6.47 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل.

سيتم عرض الهاتف Xiaomi Mi Note 10 للبيع في ألمانيا في اليوم 11 نوفمبر، وسيتم عرضه بعد ذلك في اليوم 15 نوفمبر في إسبانيا وإيطاليا، وفي فرنسا بعد ثلاثة أيام. وبطبيعة الحال، هذا الهاتف سيصل كذلك إلى المملكة المتحدة في المستقبل القريب. وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فالهاتف Xiaomi Mi Note 10 سيكلف 549 يورو، بينما سيُكلف الهاتف Xiaomi Mi Note 10 Pro ما يُعادل 649 يورو، وسيجلب معه 8GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية.