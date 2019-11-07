Fossil Hybrid HR تأتي مع عقارب الساعة التقليدية وشاشة بتقنية الحبر الإلكتروني

فاطمة أيت طالب - دبي - الساعات الذكية تأتي بأشكال وأحجام مختلفة مع دعم لمجموعة من الميزات. بعض الشركات إختارت إستخدام أنظمة تشغيل مليئة بالميزات وشاشات متلهفة للمزيد من الطاقة ومعالجات قوية. بعض الشركات الأخرى تختار إنشاء ساعات ذكية للمستخدمين الذين لا يحتاجون إلى الكثير من الميزات على معاصمهم ويريدون فقط الإشعارات وتتبع اللياقة البدنية والتنبيهات.

أحدث إضافة في هذه الفئة من الساعات الذكية هي Fossil Hybrid HR، وهي تهدف إلى سد الفجوة بين التصميم الأنيق والوظائف.

الساعة الذكية الجديدة Fossil Hybrid HR توفر للمستخدمين مظهر الساعات التقليدية مع هيكل بقطر 42mm وعقارب الساعة التقليدية، ولكنها حصلت أيضًا على شاشة بتقنية الحبر الإلكتروني في المنتصف. توفر الشاشة إشعارات وتنبيهات ومعدل ضربات القلب وبيانات تتبع النشاط والتي يمكن التفاعل معها بإستخدام الأزرار الثلاثة الموجودة على الجانب الأيمن. يمكنك أيضًا التحكم في الأغاني وتخصيص الأشياء التي يتم عرضها على الشاشة.

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تتيح شاشة الحبر الإلكتروني الحصول على أسبوعين من عمر البطارية. وعلاوة على ذلك، تضم Fossil Hybrid HR هيكل مصنوع من المعدن المقاوم للصدأ وتأتي مع حزام من الجلد والسيليكون والفولاذ المقاوم للصدأ. هذه الساعة مقاومة للمياه في عمق يصل إلى 30 مترًا، ومتوافقة مع أنظمة Android 5.0 و iOS 9.0 أو إصدارات أعلى عن طريق البلوتوث 4.2.

الساعة الذكية Fossil Hybrid HR تكلف إبتداءً من 195 دولار أمريكي، وهي متوفرة للشراء الآن على الموقع الرسمي لشركة Fossil في الولايات المتحدة الأمريكية. من المتوقع أيضًا أن تصل الساعة الذكية إلى مزيد من المناطق قريبًا، ومن المقرر أن تصل إلى الهند إبتداءً من 18 نوفمبر.