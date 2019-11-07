بطارية الجهاز اللوحي Huawei MatePad Pro ستدعم تقنية الشحن السريع 40W Huawei SuperCharge

فاطمة أيت طالب - دبي - في أواخر الشهر الماضي، رأينا الدفعة الأولى من الصور الرسمية المسربة للجهاز اللوحي الرائد Huawei MatePad Pro القادم من شركة Huawei. بدا لنا هذا الجهاز اللوحي مثيرًا للإهتمام لأنه يضم شاشة بإطار نحيف في جميع الجوانب الأربعة وثقبًا في الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية. الآن، يبدو أن هذا الجهاز اللوحي حصل للتو على شهادة مصادقة جديدة من هيئة CCC الصينية مما أتاح لنا الحصول على معلومات إضافية حول هذا الجهاز.

تشير المعلومات المدرجة على الشهادة أن هذا الجهاز اللوحي سيحمل الأسماء الرمزية MRX-W09 و MRX-AL09 والتي يُفترض أنها تخص نسخ WiFi و LTE. وبالنسبة للمعلومات الأخرى التي حصلنا عليها إنطلاقا من شهادة المصادقة هذه هي أنه سيدعم تقنية الشحن السريع 40W Huawei SuperCharge على غرار سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series.

بالنظر إلى التصميم ولوحة المفاتيح القابلة للفصل والإسم، يبدو أن شركة Huawei تهدف مع هذا الجهاز اللوحي الجديد إلى التنافس بشكل مباشر مع لوحيات iPad Pro من شركة آبل. من المتوقع أن يضم Huawei MatePad Pro أيضًا كاميرا مزدوجة في الخلف، وقارئ بصمات الأصابع في الشاشة، ومنفذ USB Type-C.

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للآسف، لم يتم تسريب المواصفات التقنية لهذا الجهاز اللوحي بعد، ولكن إذا كان يهدف إلى منافسة iPad Pro فعليًا، فهو بحاجة إلى القدوم مع بعض المواصفات التقنية المتقدمة، لذلك نحن نتوقع قدومه مع المعالج HiSilicon Kirin 990، ومع بطارية كبيرة، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB.

ووفقا للشائعات السابقة، فسوف يتم عرض هذا الجهاز اللوحي القادم من Huawei بألوان مختلفة تشمل الأبيض والأسود والبرتقالي والأخضر، بينما يتم توصيل لوحة المفاتيح القابلة للفصل مغناطيسيًا. قد يكون هذا الجهاز هو أول جهاز لوحي في العالم يضم ثقبًا في الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية.