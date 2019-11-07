سامسونج تهدف إلى ” زيادة كبيرة ” في مبيعات الهواتف الذكية القابلة للطي في العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - مع الهاتف Galaxy Fold، تعمل شركة سامسونج على تحقيق شيء ما. قبل أسبوعين، أعلنت الشركة الكورية الجنوبية أنها تهدف إلى بيع من 5 إلى 6 ملايين هاتف قابل للطي في العام المقبل مع إرتفاع الطلب عليها.

بدأت فعاليًات منتدى سامسونج للذكاء الإصطناعي منذ يومين في العاصمة الكورية الجنوبية سيول حيث يُناقش تطوير تقنيات المستقبل. في هذا الحدث، أكد الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة سامسونج، السيد DJ Koh على أنه ” سيزيد بشكل كبير من مبيعات الهواتف الذكية القابلة للطي في العام المقبل “.

بفضل التسريبات الأخيرة، علمنا أن شركة سامسونج ستُعلن عن الهاتف Samsung W20 5G الصدفي القابل للطي كخلف للهواتف الذكية الصدفية التقليدية التي عادة ما تكون حصرية للسوق الصيني. ربما مع الهاتف Samsung W20 5G الجديد القابل للطي، قد توسع شركة سامسونج من تواجدها خارج الصين. وبخلاف ذلك، يُعتقد أنه سيتم الإعلان عن هذا الهاتف القابل للطي الجديد في وقت ما من هذا الشهر.

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مع الهاتف Galaxy Fold، واجهت شركة سامسونج بعض التحدياث على مستوى التصنيع، بل إضطرت إلى تأخير إطلاق هذا الهاتف الذي يُكلف حوالي 2000 دولار أمريكي لمدة نصف عام تقريبًا لتحسين متانة Galaxy Fold.

ما زلنا بعيدين عن الإنتاج الضخم للزجاج المرن، ولكن حتى ذلك الحين، نحن متحمسون لرؤية التصميم الجديد للهاتف Samsung W20 5G، ومن الرائع أن نرى الشركات تحاول الإبتعاد تدريجيًا عن التصميم المعتاد الذي يعمل على تحويل الهاتف إلى جهاز لوحي على غرار Galaxy Fold و Huawei Mate X.

تمتلك Xiaomi و Huawei و Motorola أيضًا هواتف قابلة للطي في مختبرات التطوير الخاصة بها، ومن المتوقع أن تعلن هذه الأخيرة عن الهاتف Motorola Razr 2019 في الأسبوع المقبل مع شاشة طويلة قابلة للطي في المحور الأفقي مما يذكرنا بالهاتف Motorola Razr V1 الذي تم إطلاقه في العام 2004.