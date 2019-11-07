رصد أدلة جديدة تكشف لنا عن السعة المحتملة لبطارية الهاتف Galaxy S11

فاطمة أيت طالب - دبي - تستعد شركة سامسونج بالفعل للكشف عن سلسلة هواتف Galaxy S11 Series في شهر فبراير من العام المقبل كما جرت العادة دائمًا. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم رصد موقع SafetyKorea لتوه يصدر شهادة لبطارية تحمل الإسم الرمزي EB-BG980ABY، وهي البطارية التي ستكون مخصصة للهاتف Samsung SM-G980. كان الهاتف Galaxy S10e يحمل الإسم الرمزي SM-G970، لذلك فمن المنطقي أن نعتقد بأن هذه البطارية التي تم رصدها اليوم تخص الهاتف Galaxy S11e الذي من المرجح أن يحمل الإسم الرمزي SM-G980.

هناك أيضًا صورة للبطارية، وعلى الرغم من رداءة جودة الصورة، يمكننا أن نرى أنها تمتاز بقوة 14.36Wh. وبالنظر إلى أن البطارية تعمل على 3.85V، فهذا يقودنا للإعتقاد بأن هذه البطارية تمتاز بسعة 3730mAh.

إذا كانت هذه هي السعة المقدرة للبطارية، فمن المحتمل أن تبلغ السعة الأساسية للبطارية نحو 3800mAh، وهو الرقم الذي تعلن عنه الشركة في موادها التسويقية. نظرًا إلى أن Galaxy S10e يضم بطارية بسعة 3100mAh، فسوف تكون البطارية الجديدة أفضل بنسبة 20 في المئة. ونظرًا إلى أن شكلها مربع، فهذا يعني بأنها ليست مجرد نسخة أكبر من بطارية Galaxy S10e، وإنما نسخة جديدة كليًا.

إقترحت بعض الشائعات أن السبب وراء رفع سعة البطارية هو قدوم الهاتف Galaxy S11e مع شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومع مودم متوافق مع شبكات 5G، وهذا ما يعني إستهلاك المزيد من الطاقة. لقد سمعنا بالفعل أن جميع أعضاء سلسلة هواتف Galaxy S11 Series ستدعم تقنية 5G، على عكس سلسلة هواتف Galaxy S10 Series التي تضم عضو واحد فقط يدعم شبكات 5G.