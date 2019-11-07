الإعلان رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi Note 10 مع كاميرا بدقة 108 ميغابكسل، وسيصل للأسواق العالمية

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل يومين أعلنت شركة Xiaomi عن الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro مع خمس كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 108 ميغابكسل، واليوم قررت الشركة الصينية إزاحة الستار رسميًا عن النسخة العالمية من هذا الهاتف.

إسم هذا الهاتف في بقية أنحاء العالم سيكون هو Xiaomi Mi Note 10، وبغض النظر عن بعض الإختلافات على مستوى الأسعار وتوافر التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل، يبقى كل شيء على حاله من دون تغيير. لقد حصلنا أيضًا على إعلان تشويقي للهاتف Xiaomi Mi Note 10 Pro، وهو ما سيمثل النسخة العالمية من الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition المخصص للسوق الصيني.

الهاتف Xiaomi Mi Note 10 Pro سيجلب معه 8 عدسات إلى الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 108 ميغابكسل وبعض الذاكرة العشوائية الإضافية والذاكرة الداخلية الإضافية، ولكنه يتشارك بقية المواصفات التقنية مع الهاتف Xiaomi Mi Note 10 العادي.

الهاتف Xiaomi Mi Note 10 الجديد يعمل بالمعالج Snapdragon 730G، مما يعني أنه يضم معالج ثماني النوى يعمل بتردد 2.2GHz. وبصرف النظر عن المعالج، فهذا الهاتف يضم كذلك شاشة Super AMOLED منحنية الطرفين بحجم 6.47 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل.

Advertisements

الشيء الأكثر أهمية في الهاتف Xiaomi Mi Note 10 هو بلا شك الكاميرات الخمسة في الخلف. تعمل الكاميرات الخمسة والفلاشات الأربعة المنقسمة إلى وحدتين على توفير شيء مميزة لجميع المستخدمين. وبالنسبة للكاميرا الأساسية، فهي تستخدم المستشعر Samsung ISOCELL Bright HMX والذي تبلغ دقته 108 ميغابكسل مع العلم بأنه تم تطويره بالتعاون مع الشركة الكورية الجنوبية وتم إطلاقه لأول مرة مع الهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha الثوري.

الهاتف Xiaomi Mi Note 10 الجديد يضم كذلك كاميرا مقربة توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى خمسة أضعاف وتقريبًا رقميًا يصل إلى 50 ضعفًا، ويضم كذلك كاميرا واسعة الزاوية بدقة 20 ميغابكسل تمتاز بزاوية مشاهدة واسعة تصل إلى 117 درجة، وكاميرا أخرى من نوع ماكرو تتيح لك إلتقاط الصور للعناصر من مسافة قريبة جدًا. أما بخصوص الكاميرا الخامسة والأخيرة، فهي تضم مستشعر بدقة 12 ميغابكسل وتعمل على إلتقاط الصور المضببة الخلفية مع العلم بأنها تعمل أيضًا ككاميرا مقربة.

وبصرف النظر عن الكاميرات، فالهاتف Xiaomi Mi Note 10 الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 5260mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W مما يسمح بشحن 58% من البطارية في غضون نصف ساعة فقط و100% في غضون 65 دقيقة. وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Xiaomi Mi Note 10 الجديد يأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة MIUI 11 مع العلم بأنه سيكون متوفرًا باللون الأخضر والأبيض والأسود.

سيتم عرض الهاتف Xiaomi Mi Note 10 للبيع في ألمانيا في اليوم 11 نوفمبر، وسيتم عرضه بعد ذلك في اليوم 15 نوفمبر في إسبانيا وإيطاليا، وفي فرنسا بعد ثلاثة أيام. وبطبيعة الحال، هذا الهاتف سيصل كذلك إلى المملكة المتحدة في المستقبل القريب. وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فالهاتف Xiaomi Mi Note 10 سيكلف 549 يورو، بينما سيُكلف الهاتف Xiaomi Mi Note 10 Pro ما يُعادل 649 يورو، وسيجلب معه 8GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية.