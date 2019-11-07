قمة الويب 2019 في لشبونة تشهد إطلاق منصة Advert on Click

أعلنت شركة Advert on Click التي تتخذ من مدينة الشارقة للإعلام (شمس) في دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، عن إطلاق منصتها الرقمية المتخصصة على الويب، وذلك خلال مشاركتها في “قمة الويب” في مدينة لشبونة البرتغالية، والذي أقيمت فعالياته خلال الفترة من الرابع ولغاية السابع من نوفمبر الجاري.

وتقدم منصة Advert on Click حلولاً رقمية متميزة وفريدة من نوعها في عالم الإعلان، وبالشكل الذي يمكن المستخدم من البحث وبسهولة عن وسائل وأدوات الإعلان في مختلف دول العالم، وأن يقوم بمقارنة الأسعار وحجز المساحات الإعلانية من خلال المنصة وخلال دقائق معدودة.

وفي هذه المناسبة، قال فهد أحمد الديب، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: “إن ما نقدمه اليوم من حلول رقمية متمثلة في منصة Advert on Click يعد بمثابة إنشاء سوق رقمية على الشبكة العنكبوتية تضم جميع الأطراف العاملة ضمن صناعة الإعلانات، فجميع وسائل الإعلان المقروءة والمرئية والمسموعة والرقمية والإعلانات الخارجية ونقاط الترويج وغيرها من الإعلانات من مختلف دول العالم مدعوة لأن تكون متواجدة في منصتنا لتستعرض مساحاتها الإعلانية وتقوم بعمليات البيع المباشر للمعلنين”.

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وأكد الديب على أن إطلاق هذه المنصة العالمية يتطلب التواجد في فعاليات عالمية مثل “قمة الويب”، التي تستقطب أكثر من 80 ألف مشارك وزائر من مختلف دول العالم وتحظى باهتمام كبير من قبل العديد من المؤسسات الإعلامية والإعلانية والتكنولوجية.

وعن سبب الاستثمار في قطاع الإعلانات العالمي، أشار الديب إلى أن البيانات العالمية تشير إلى أن إجمالي الصرف الإعلاني العالمي خلال العام الماضي بلغ نحو 557 مليار دولار، وهذه الأرقام مرشحة للارتفاع في ظل دخول وسائل وأدوات إعلانية جديدة إلى السوق الإعلاني العالمي، وبخاصة ما نشهده من تحول إعلاني نحو شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف الذكي.

وتابع الديب القول: “ستقدم منصة Advert on Click بيانات شاملة حول كل مساحة أو أداة إعلانية لمستخدم المنصة تتضمن معلومات المؤسسة الإعلانية، والمواصفات الفنية للمساحات الإعلانية، والبيانات التسويقية، ومواعيد المساحات المتوفرة وتكلفتها. ومن ثم بإمكان المستخدم عمل المقارنات السعرية وبناء خطط الحملات الإعلانية، والتواصل مع وسائل الإعلان، وحجز المساحات الإعلانية ومتابعتها بطرق رقمية مبتكرة من خلال المنصة”.