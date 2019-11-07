فورد تكشف عن أول سيارة دفع رباعي كهربائية لها بتسارع “مذهل”

كشفت شركة صناعة السيارات الأمريكية (فورد) Ford يوم الأربعاء النقاب عن أول سيارة كهربائية بالكامل من إنتاجها، وذلك خلال مشاركتها في معرض للسيارات في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وأوضحت الشركة أن السيارة الجديدة – التي تنتمي إلى سلسلة (موستانج) Mustang وتبلغ قدرتها 900 حصان – ليست متاحة للبيع في الوقت الراهن، ولكنها تأتي بهدف قياس اهتمام العملاء بالسيارات الكهربائية العالية الأداء.

وكشفت فورد أنها تعتزم في وقت لاحق من الشهر الحالي الكشف عن سيارة دفع رباعي كهربائية “مستوحاة من سلسلة موستانج” ويمكن للعملاء شراؤها. ومع ذلك، فمن المرجح أن تكون سيارة الدفع الرباعي الكهربائية التي تعتزم الكشف عنها أقل قوة من السيارات التي كُشف عنها خلال معرض السيارات، والتي أطلقت عليه اسم (موستانج ليثيوم) Mustang Lithium.

ولم تكشف الشركة الأمريكية عن أي تفاصيل تتعلق بأداء سيارة (موستانج ليثيوم)، ولكنها اكتفت بوصف تسارع السيارة بأنه “مذهل”. وتمتلك السيارة الجديدة نظامًا يدويًا لنقل الحركة بست سرعات، وهو أمر غير معتاد في السيارات الكهربائية، بعكس السيارات التي تعمل بالبنزين والديزال، إذ لا تتطلب السيارات الكهربائية ناقل حركة بأكثر من سرعة واحدة. ويُعد ناقل الحركة في (موستانج ليثيوم) ناقلًا خاصًا للأداء الشاق، وهو مصمم للتعامل مع 1000 رطل من عزم الدوران، أو قوة الشد، والمقدمة بواسطة محرك السيارة الكهربائي.

وتُشغّل سيارة (موستانج ليثيوم) بنظام طاقة بقوة 800 فولط، أي أكثر من ضعف قوة معظم السيارات الكهربائية الموجودة في السوق حاليًا، بحسب شركة فورد. ويمكن للسائق الاختيار بين أربعة أوضاع للقيادة، بما في ذلك: Sport، و Track، و Beast. أما الوضع الرابع فهو Valet الذي يُستخدم عند تسليم المفتاح لشخص آخر.

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وقالت فورد أيضًا: إن سيارتها الجديدة صُممت لتكون وسيلة لاختبار أنظمة إدارة الحرارة في السيارات الكهربائية، خاصةً أن حرارة بطاريات السيارات الكهربائية ترتفع في ظل الاستخدامات الشاقات، مثل السباق.

يُشار إلى أن فورد كشفت النقاب عن سيارة (موستانج ليثيوم) في معرض Special Specialty Market Association (SEMA) في لاس فيجاس، وهو معرض صناعي للشركات التي تصنع قطع غيار إضافية للسيارات والشاحنات، وقد اعتادت شركات صناعة السيارات الكبرى كشف النقاب عن سياراتها الحديثة خلال هذا المعرض. ففي العام الماضي، كشفت شركة (جنرال موتورز) GM النقاب عن سيارتها الكهربائية (كامارو) Camaro بقوة 700 حصان.

وإلى جانب سيارات الدفع الرباعي القادمة، تعمل فورد أيضًا على تطوير نسخة كهربائية بالكامل لسيارة بيك آب F-150. ومن أجل تحقيق أكبر تأثير، بدأت فورد في طرح مجموعة من السيارات الكهربائية بطرازات مرتبطة بأكثر العلامات التجارية شهرة.