أبرز 6 هواتف ذكية تتمتع بأطول عمر للبطارية

شهد سوق الهواتف الذكية الكثير من التطورات خلال الفترة الأخيرة، ابتداءً من الهواتف ذات الشاشات الكبيرة، مرورًا بالشاشات التي ليس لها حافات، والمنحنية الأطراف، والكاميرات الأمامية المُنبثقة، وحتى الهواتف القابلة للطي، والهواتف التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، إلا أن هناك ميزة واحدة يجب أن تظل في أعلى القائمة وهي: عمر البطارية الطويل.

الآن وقد اقتربنا من نهاية عام 2019؛ وانتهت شركات الهواتف من إطلاق هواتفها الرئيسية لهذا العام، فقد حان الوقت لاختبار بعض أفضل الهواتف من حيث عمر البطارية. عادةً ما تدوم بطارية الهاتف ليوم عمل كامل باستخدام معتدل، ولكن إذا كنت تستخدمه بكثرة فستحتاج إلى إعادة شحنه أكثر من مرة، كما تفقد البطاريات أيضًا قوتها بمرور الوقت، لذلك يجب أن تختار الهاتف الذي يتمتع بعمر البطارية الطويل.

استنادًا إلى اختبار البطارية الذي أجراه الموقع التقني CNET، سنستعرض اليوم أفضل 6 هواتف ذكية من حيث عمر البطارية:

1-هاتف Moto G7 Power:

وقت التشغيل: 23 ساعة، و10 دقائق.

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يتصدر قائمتنا اليوم هاتف Moto G7 Power من شركة موتورولا؛ فعلى الرغم من أنه لا يحتوي على كاميرا خلفية مزدوجة مثل الهاتف الرائد الحالي للشركة موتو جي 7 ــ Moto G7، إلا أنه يحتوي على بطارية ذات سعة كبيرة تصل إلى 5000 ميلّي أمبير/الساعة، والتي استمرت في العمل لمدة 23 ساعة، و10 دقائق، مما يجعله أفضل هاتف من حيث البطارية هذا العام.

يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 632 ثماني النواة بتردد 1.8 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 3 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD حتى 512 جيجابايت.

2- هاتف Huawei P30 Pro:

وقت التشغيل: 22 ساعة، و57 دقيقة.

يتمتع هاتف هواوي P30 Pro بتصميم رائع، وكاميرا خلفية رباعية العدسات، ويأتي بشاشة OLED مقاس 6.47 بوصة بدقة 2340 × 1080 ولا شك أنها تتمتع بدقة ألوان ووضوح عالي، وقد استمرت البطارية الكبيرة – التي تبلغ سعتها 4200 ميلّي أمبير/الساعة – في العمل لما يصل إلى 22 ساعة، و57 دقيقة على شحنة واحدة.

يعمل هاتف P30 Pro بمعالج هواوي Kirin 980؛ ويتوافر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، وثلاث خيارات من حيث مساحة التخزين الداخلية هي: 128 و256 و512 جيجابايت، ولا يدعم غير بطاقات NM الخاصة بشركة هواوي فقط.

3- هاتف Galaxy Note 10 Plus:

وقت التشغيل: 21 ساعة.

مع وقت تشغيل وصل إلى 21 ساعة على شحنة واحدة؛ يحتوي هاتف سامسونج Galaxy Note 10 Plus على بطارية سعتها 4300 ميلّي أمبير/الساعة تكفي لتشغيل شاشة ضخمة بمقاس 6.8 بوصات، وبدقة 1440 × 3040 بكسلًا، ومن نوع Dynamic AMOLED طوال اليوم.

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يشترك هذا الهاتف مع نظيره Note 10 في العديد من الميزات أبرزها: مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية المدمج في الشاشة، والبطارية ذات السعة الكبيرة، وميزة الشحن الفائق السرعة (Superfast)، والمعالج القوي، والقلم الإلكتروني S-Pen المحسن الذي يمكنه التعرف على الإيماءات.

يعمل هاتف Galaxy Note 10 Plus بمعالج كوالكوم سنابدراجون 855 ثماني النوى بتقنية 7 نانومتر وبتردد 2.8 جيجاهرتز، أو معالج سامسونج Exynos 9825 الجديد المُصنع بتقنية 7 نانومتر، وكلا المعالجان يقدمان أداءًا ممتازًا، وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تحسين ميزات الذكاء الاصطناعي، وتحسين الاتصال، وتحسينات الكاميرا. ويتوافر بخيار واحد لذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 جيجابايت، وخيارين لمساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 3.0، بسعة 256 أو 512 جيجابايت، مع دعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD حتى 1 تيرا بايت.

4- هاتف Galaxy S10 Plus:

وقت التشغيل: 21 ساعة.

يضم هاتف سامسونج Galaxy S10 Plus العديد من الميزات منها: شاشة AMOLED هائلة، ومستشعر Ultrasonic لبصمات الأصابع مدمج بالشاشة، وكاميرا خلفية أفقية ثلاثية العدسات، وكاميرا أمامية ثنائية العدسات مدمجة في أعلى الشاشة، ويدعم ميزة شحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا؛ بالإضافة إلى كل ذلك، فهو يتمتع بعمر بطارية قوي حيث استمرت بطاريته في العمل حتى 21 ساعة.

إذا كان سعر هاتف Galaxy S10 Plus مرتفع بالنسبة لك، ففكر في نظيره الأصغر Galaxy S10 الذي تستمر بطاريته حتى 18 ساعة عمل.

5- هاتف iPhone XR:

– وقت التشغيل: 19 ساعة، و53 دقيقة.

على الرغم من إطلاقه في العام الماضي، إلا أن هاتف iPhone XR لا يزال لديه بطارية رائعة. حيث وصل وقت تشغيله إلى 19 ساعة، و53 دقيقة متفوقًا على جميع هواتف 2018، وهو معدل رائع.

كما يتمتع بالتصميم الأنيق، وتعدد الألوان، والشاشة الكبيرة بمقاس 6.1 بوصات، وبكثافة 326 بكسلًا في البوصة الواحدة، ويتميز بالأداء السريع، والشحن اللاسلكي، وميزة التعرف على الوجه Face ID، بالإضافة إلى أنه يدعم الكاميرا نفسها الموجودة في هاتف iPhone XS.

6- هاتف Galaxy Note 9:

– وقت التشغيل: 19 ساعة، و20 دقيقة.

على الرغم من أن هاتف Note 10 متاح بالفعل ويعتبر خيارًا مثاليًا، إلا أن (جالاكسي نوت 9) Galaxy Note 9 الذي أطلقته سامسونج العام الماضي لا يزال هاتفًا رائعًا، حيث استمرت بطاريته 19 ساعة و20 دقيقة.

كما أنه يتمتع بمواصفات قوية والتي تشمل: شاشة كبيرة ومميزة، وسعة تخزين داخلية قابلة للتوسعة، وقلم S-Pen الذي يدعم الاتصال اللاسلكي، لذلك فهو مثالي لتدوين الملاحظات السريعة في الفصل أو تقديم العروض التقديمية Powerpoint، كما يتيح لك تشغيل التطبيقات والتحكم فيها عن بُعد، من الكاميرا والمعرض إلى العروض التقديمية، ومشغلات الموسيقى، بالإضافة إلى أنه أرخص في السعر، حيث تبيع المتاجر هاتف (Note 9) الآن بسعر يصل إلى 600 دولارِِ، ومن المتوقع أن يقل السعر أكثر خلال عروض يوم الجمعة السوداء.