لست في مأمن من إعلانات جوجل للتسوق.. حتى على يوتيوب!

أعلنت جوجل عن إطلاق إعلانات التسوق على يوتيوب، مما يتيح للعلامات التجارية الإعلان عن منتجاتها وخدماتها مباشرةً في خلاصات ونتائج بحث يوتيوب الرئيسية، بحيث إذا بحث المستخدم، على سبيل المثال، عن “مراجعة أحذية Puma، فإن إعلانات التسوق تعرض صفًا من المنتجات المقترحة في الجزء العلوي من الصفحة قبل نتائج الفيديو.

وقد تظهر الإعلانات أيضًا بشكل دائري بين مقاطع الفيديو علي الصفحة الرئيسية، وتعد علامة Puma التجارية أول المعلنين عبر منتج إعلانات التسوق الجديدة، لكن سيتم ملء موقع الفيديو قريبًا مع هذه الأنواع من اقتراحات المنتج.

وقالت علامة Puma التجارية في بيان حول إعلاناتها الجديدة على يوتيوب: يواصل المستهلكون مشاهدة المزيد من المحتوى على منصة يوتيوب، ونريد أن نكون في مكان تواجدهم من أجل التواصل والتفاعل، وتشكل هذه الإعلانات فرصة جديدة لنا لتوسيع إستراتيجيتنا في التسويق وإلهام المستهلكين.

كما توضح جوجل أن الإعلانات قد تُعرض على مستخدمي يوتيوب بناءً على اهتماماتهم، ولن يتعين على المستخدم بالضرورة كتابة Puma لمشاهدة إعلان للأحذية، بل إن مجرد تعبيره عن الاهتمام بالركض يؤدي إلى عرض إعلانات من Puma أو أي علامات أخرى تقدم منتجات متعلقة بالركض.

وبشكل يشابه إعلانات التسوق التي تظهر في أي مكان آخر عبر منصة جوجل، بما في ذلك البحث والتسوق والمواقع الشريكة وشبكة جوجل الإعلانية، فإن إعلانات التسوق في يوتيوب تتوافق مع اهتمامات المستخدم، ليس من خلال استخدام الكلمات الرئيسية، بل من خلال تفاصيل المنتج والمعلومات التي تقدمها العلامة التجارية.

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وتأتي فكرة الاستفادة من يويتوب كمنصة جديدة للإعلانات في وقت تسهل فيه الشبكات الاجتماعية الأخرى، مثل إنستاجرام، للمستخدمين تسوق المنتجات من تطبيقاتهم دون مغادرة التطبيق.

وتقول جوجل: إن المعلنين الذين يستخدمون حملات التسوق النموذجية والذين اشتركوا في يوتيوب على الشبكة الإعلانية سيتمكنون بشكل فوري من تشغيل إعلانات تسوق يوتيوب.

وأضافت “90 في المئة من المتسوقين عبر الإنترنت الذين يستخدمون الفيديو للحصول على معلومات حول مشترياتهم قد وجدوا منتجات جديدة على موقع يوتيوب، وتشكل إعلانات تسوق يوتيوب طريقة لجعل المنصة أكثر قابلية للتسوق”.