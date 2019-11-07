أداة جديدة من أدوبي تستطيع كشف الصور المعدلة بالفوتوشوب

تسمح شركة أدوبي كل عام للمهندسين بتجربة بعض المشاريع التجريبية التي تعمل عليها خلال مؤتمر المصممين السنوي (ماكس) MAX. وتطلق الشركة على هذه المشاريع اسم (النظرات العابرة) Sneaks وقد تجد طريقها في النهاية لتُتاح لجميع المستخدمين في منتجاتها.

أما خلال مؤتمر العام الحالي، الذي أُقيم قبل أيام، فقد كشفت أدوبي عن أداة جديدة باسم (عن الوجه) About Face التي تمتاز بقدرتها على كشف ما إذا قد تُلُوعِب بالوجه بواسطة برنامج فوتوشوب أم لا.

ومع قدرة برنامج تحرير الصور الحديثة على تغيير ملامح الوجوه، أو حتى الملامح الكلية لشخص ما، فإنه قد يكون من الصعوبة بمكان اكتشاف ذلك بالعين. ويعد برنامج فوتوشوب التابع لأدوبي من أشهر البرامج المستخدمة في ذلك.

ويمكن لأداة About Face الجديدة – بعد إدخال أي صورة إليها – تقييم فرص التلاعب بالصورة، ويكون ذلك من خلال دراسة كل بكسل من بكسلات الصورة، وليس بدراسة الصورة بالكلية مثل خوارزمية التعرف على الوجوه. ولأن التلاعب بالصور يؤثر على تناسق البكسلات معًا، فإن أداة أدوبي الجديدة قادرة على تحديد أجزاء الصورة التي يُظن أنه قد تلوعب بها مع خريطة حرارية توضح تلك الأجزاء.

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ويبدو من آلية عمل الأداة أنها صُممت لاكتشاف التغييرات التي تُجرى على الصورة باستخدام أداة التسييل الخاصة ببرنامج فوتوشوب، إذ يمكن رؤية مكان البكسلات التي مُدَّت، وضُغطت، أو حُرِّفت.

وعلاوة على ذلك، تمتاز الأداة أيضًا بقدرتها على التراجع عن التغييرات، وهو ما أظهره العرض التوضيحي الذي قدمته أدوبي خلال المؤتمر. بالنظر إلى المخاوف المتزايدة بشأن الأخبار المزيفة والتلاعب الوجوه في مقاطع الفيديو، يبدو أنه أصبح من الضروري أن تطور أدوبي أداة مثل About Face، وتطلقها في السوق في أحد منتجاتها.

ويمكن الاطلاع على قدرات أداة About Face من خلال الفيديو في الأسفل: