نظارة مايكروسوفت HoloLens 2 متاحة مقابل 3500 دولار

أعلنت شركة مايكروسوفت أن نظارتها الجديدة للواقع المعزز HoloLens 2، والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر MWC في شهر فبراير الماضي، أصبحت متاحة الآن للشراء.

ومن المفترض تسليم النظارة، والتي تكلف 3500 دولارًا أمريكيًا، للعملاء الذين سجلوا عليها بشكل مسبق في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيرلندا ونيوزيلندا وأستراليا والمملكة المتحدة.

وتعد هذه النظارة نسخة مطورة من النظارة الأصلية HoloLens التي أصدرتها مايكروسوفت لأول مرة في عام 2016، بحيث تتضمن النسخة المطورة مجال رؤية أوسع وأدوات تحكم عبر الإيماءات أكثر تعقيدًا.

وحصلت HoloLens 2 على إعادة تصميم من أجل بيئة عمل أفضل، بما في ذلك توزيع وزنها بشكل مريح، كما أصبح من الأسهل الحصول على زاوية رؤية جيدة.

وزاد مجال الرؤية بشكل كبير، من 34 درجة إلى 52 درجة قطريًا، وقالت مايكروسوفت: إن مجال الرؤية الجديد أكثر من ضعف مجال الرؤية في الجيل السابق من النظارة.

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وتعد HoloLens 2 أكثر راحة وسهولة في الاستخدام بالمقارنة مع النسخة السابقة، مما يجعلها أكثر فائدة للمهام التي تريد الشركات القيام بها.

وتشير هذه التغييرات، إلى جانب السعر البالغ 3500 دولارًا أمريكيًا، إلى أن مايكروسوفت تستهدف الشركات من خلال هذه النظارة، وليس المستخدمين المنزليين أو العملاء العاديين.

وتشمل الاستخدامات الأكثر شيوعًا للنظارة المساعدة عن بعد، مثل مساعدة عامل ميداني في إصلاح معدات بمساعدة خبير بعيد، وتصور البيئات الثلاثية الأبعاد المعقدة، مثل التحقق من مدى توافق نموذج افتراضي لنظام تكييف جديد في مستودع في العالم الحقيقي، إلى جانب تدريب الموظفين.

وتستخدم النظارة تتبع اليد والعين، ويمكن للمشترين دفع رسوم شهرية إضافية لبرامج المساعدة عن بعد من مايكروسوفت، والتي تم تصميمها لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها مباشرة.

وأوضحت الشركة أن النسخة الأصلية من النظارة ستظل مدعومة، لكن بعض المطورين قد يبدأون في إنشاء تطبيقات تتطلب إيماءات التحكم الخاصة بنظارة HoloLens 2، ولن تعمل تطبيقات HoloLens بشكل تلقائي مع HoloLens 2، لكن يمكن نقلها بأقل جهد ممكن.

تجد الإشارة إلى وجود عدد من الشركات، مثل مايكروسوفت وجوجل وآبل وفيسبوك، التي تحاول إحراز تقدم ملموس في عالم الواقع المعزز، سواء على الهواتف أو من خلال الأجهزة المخصصة.