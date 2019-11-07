شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. ناسا تطلق مركبة فضائية لاستكشاف كوكب المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه من بين أحداث الفضاء هناك حدث مهم يتمثل فيما حدث فى ذات اليوم 7 من شهر نوفمبر من عام 1996، حيث أطلقت وكالة ناسا الأمريكية مهمتها الخاصة من خلال إرسال ماسح المريخ الشامل إلى الكوكب الأحمر.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كانت هذه المهمة هى الأولى التى ترسلها ناسا إلى المريخ منذ 20 عامًا تقريبًا.

وعملت المركبة على نقل البيانات من كوكب المريخ، وأجرت الكثير من العلوم الخاصة بها، فلقد وجدت قنوات سطحية على سطح المريخ يبدو أنها تم إنشاؤها بواسطة مياه جارية.

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مركبة المريخ

ورصدت المركبة إلى القطب الجنوبي للمريخ وشاهدت علامات على احتمال تغير المناخ، ووجدت أيضا معدن يسمى الهيماتيت على سطح المريخ، والذى عادة ما يكون في الماء.

وبناء على هذه البيانات، أرسلت ناسا مركباتها المتجولة على سطح المريخ "spirit" و"opportunity" للبحث عن الهيماتيت، ووجدتهما بالقرب من مواقع الهبوط.

واستمرت المركبة لفترة أطول بكثير مما كان متوقعا، لكن مناورة الفضاء كشفت عن غير قصد إحدى بطارياتها للشمس، وفقدت المركبة الفضائية قوتها في نوفمبر 2006.