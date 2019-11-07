شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصورى يكشف عن بعض تمارين رواد الفضاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري فى تغريدة على حسابه الرسمي على شبكة تويتر، عن بعض التمارين التى يجريها رواد الفضاء على محطة الفضاء الدولية.

وعلق "المنصوري" فى تغريدته قائلا:" تعد مهمة "طموح زايد" مسعى علمي لفهم المزيد عن الفضاء، وعلم وظائف الأعضاء البشري، والحياة على الأرض، وفي هذه التجربة المضادة، درسنا كفاءة الإجراءات المضادة المختلفة ضد الاضطرابات في نشاط رواد الفضاء داخل محطة الفضاء الدولية".

واستكمل "تخللت مهمتي العديد من التجارب العلمية، واليوم أنقل لكم هذه التجربة، وهي عبارة عن تمارين مضادة يقوم بها رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، لدراسة كفاءة التدابير المضادة المختلفة ضد الاضطرابات في نشاط رائد الفضاء الحركي أثناء مهمته".

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وكان هزاع المنصورى، انطلق إلى محطة الفضاء الدولية فى شهر سبتمبر على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس 15"، فى لحظة تاريخية، وبعد قضاء ثمانية أيام على متن المحطة، عاد المنصورى إلى الأرض، بعد مشاركته فى العديد من التجارب العلمية (16 تجربة)، والتقاطه العديد من الصور الجوية للأرض، ومقاطع الفيديو.