شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ذوبان جليد أنتاركتيكا قد يتسبب فى ارتفاع مستوى البحر 11 قدمًا كل قرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحذر العلماء من ذوبان الجليد فى أنتاركتيكا (القارة القطبية الجنوبية) بسبب ما قد ينتج عنه من ارتفاع فى مستويات المياه بمقدار 11 قدما بحلول نهاية القرن، فإن المدن الساحلية الكبرى قد تهلك تماما مع نزوح الملايين قبل نهاية هذا القرن إذا استمرت هذه المعدلات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن نتائج هذه الدراسة جاءت وفقًا لتقديرات تستند إلى فترة مماثلة من ارتفاع درجات الحرارة قبل 125000 عام، ويعتقد العلماء أن بإمكانهم التنبؤ بالمعدل الذي قد يحدثه الاحترار العالمي المقبل.

فقد تتسبب ذوبان القمم الجليدية في أنتاركتيكا في ارتفاع منسوب مياه البحر بوتيرة سريعة بواقع حوالي 11 قدمًا (3 أمتار) كل 100 عام.

ودرس علماء من الجامعة الوطنية الأسترالية الشعاب المرجانية المتحجرة والرواسب القديمة من البحر الأحمر لتحليل المعدل الذي حدث فيه "لاحترار العالمي الأخير.

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وقال البروفيسور إلكو روهلينغ، الباحث الرئيسي، "تبين دراستنا بوضوح أن القارة القطبية الجنوبية، عندما يتعلق الأمر بارتفاع مستوى سطح البحر، تكون هي في الواقع اللاعب الرئيسي.

كما يحذر العلماء من أن تأثيرات الاحترار العالمي التي من صنع الإنسان قد تكون أكثر تدميراً حيث أنها تعمل في الوقت الحاضر على ارتفاع درجة حرارة القطبين بنفس المعدل.

وإذا ذابت الصفيحة الجليدية في كل من جرينلاند وأنتاركتيكا بالكامل، فستشهد ارتفاعًا مدمرًا يصل إلى 200 قدم في مستويات المياه.