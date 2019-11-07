تكنولوجيا: ذوبان جليد أنتاركتيكا قد يتسبب فى ارتفاع مستوى البحر 11 قدمًا كل قرن

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن نتائج هذه الدراسة جاءت وفقًا لتقديرات تستند إلى فترة مماثلة من ارتفاع درجات الحرارة قبل 125000 عام، ويعتقد العلماء أن بإمكانهم التنبؤ بالمعدل الذي قد يحدثه الاحترار العالمي المقبل.
فقد تتسبب ذوبان القمم الجليدية في أنتاركتيكا في ارتفاع منسوب مياه البحر بوتيرة سريعة بواقع حوالي 11 قدمًا (3 أمتار) كل 100 عام.
ودرس علماء من الجامعة الوطنية الأسترالية الشعاب المرجانية المتحجرة والرواسب القديمة من البحر الأحمر لتحليل المعدل الذي حدث فيه "لاحترار العالمي الأخير.
وقال البروفيسور إلكو روهلينغ، الباحث الرئيسي، "تبين دراستنا بوضوح أن القارة القطبية الجنوبية، عندما يتعلق الأمر بارتفاع مستوى سطح البحر، تكون هي في الواقع اللاعب الرئيسي.
كما يحذر العلماء من أن تأثيرات الاحترار العالمي التي من صنع الإنسان قد تكون أكثر تدميراً حيث أنها تعمل في الوقت الحاضر على ارتفاع درجة حرارة القطبين بنفس المعدل.
وإذا ذابت الصفيحة الجليدية في كل من جرينلاند وأنتاركتيكا بالكامل، فستشهد ارتفاعًا مدمرًا يصل إلى 200 قدم في مستويات المياه.
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