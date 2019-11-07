إستعد لموسم Black Friday على أمازون مع 4 أدوات مميزة لتتبع الأسعار

موسم Black Friday أصبح على الأبواب ويفصلنا عنه أقل من 20 يوم تقريباً – على الأقل بالنسبة للعالم الغربي وموقع أمازون تحديداً، ومع التسهيلات الجديدة وخواص الشحن الدولي الذي أصبحت المواقع العالمية تقدمه أصبح من المفيد للغاية للجميع أن يقوموا بشراء المنتجات من الخارج خصوصاً في مواسم التخفيضات المختلفة مثل الـ Black Friday والـ Cyber Monday.

ولكن ومع الأسف فإن هناك الكثير من الخداع والغش في مثل مواسم التخفيضات هذه وقد تجد سلعة ما بسعر ويبدو أنها حصلت على تخفيض كبير ولكنه وهمي لذا يكون من المفيد للغاية أن تتمكن من تتبع سعر السلعة عبر العام أو الفترات الطويلة المختلفة حتى تتمكن من التحديد إن كان هذا السعر والتخفيض الذي حصلت عليه السلعة تخفيضاً وهمياً أو كان تخفيضاً حقيقياً وهذا الذي سنقدمه لكم في هذا المقال.

ماهو التخفيض الوهمي في Black Friday ؟

ببساطة لنقل أنك تبحث عن شراء بطاقة رسومية جديدة أو معالج مركزي جديد، بالطبع كأي شخص سنتنظر إلى موعد الـ Black Friday وتقوم بفتح السلعة لتجد أن تاجراً ما قرر أن يخفض سعرها إلى 50% من السعر الأصلي ليصبح سعرها 100 دولار كمثال.

هناك خدعة سيئة وتعتبر غشاً تجاريا يقوم التاجر برفع سعر السلعة الأصلي والذي كان مثلاً 100 دولار ويقوم برفعه إلى سعر 200 دولار بعدها يقوم بتخفيض السعر إلى 100 دولار ويقوم بالدعاية بأنه قام بتخفيض السعر بنسبة 50%، لذا فمن المفيد جداً أن تقوم بتتبع سعر السلع ومتابعتها بشكل مستمر حتى تتأكد من أن السعر المذكور على السلعة والسعر الذي ستقوم بشراء السلعة به عليه تخفيض حقيقي وليس مجرد تخفيضاً وهمياً كهذا.

أدوات تتبع الأسعار في Black Friday :

هناك الكثير من أدوات تتبع الأسعار على الإنترنت وسأذكر لكم أفضل 4 أدوات لتتبع الأسعار من خلال هذا المقال، بالطبع كل أداة تقدم ميزة إضافية مختلفة عن الأداة السابقة ويمكنك أن تستخدمها بشكل مختلف ولكن جميع هذه الأدوات تشترك معاً في أنها تستطيع تتبع الأسعار بدقة وبطريقة مناسبة للغاية.

تعتبر هذه الأداة هي الأفضل والأشهر على الإطلاق في هذا المجال حيث يمكنك من خلال هذه الأداة أن تتبع أسعار السلع الموجودة على أي موقع ترغب فيه ثم تطلب من الأداة أن تقوم بإبلاغك إن كان هناك أي تخفيض حقيقي على السعر أو إنخفاض كبير في السعر يستحق أن تقوم بالتصرف مباشرةً لشراءها.

عندما تقوم بالدخول إلى السلعة التي ترغب في متابعتها ستجد أمامك الرسم البياني التالي الذي يخبرك بالتخفيضات والأسعار المختلفة التي حصلت عليها السلعة سابقاً.

تبدو الأداة مشابهة جدا ً لـ Camelcamelcamel وتعمل بنفس النظام تقريباً وبنفس الشكل أيضاً لذا لا داعي للحديث كثيراً عنها .

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تأتي هذه الأداة بنفس الخواص العامة أيضاً ولكن الفارق الأساسي بين هذه الأداة وبين باقي الأداوت أنها تقوم بتقديم مجموعة من الكوبونات التي يمكنك أن تقوم بإستخدامها من خلال الأداة لتخفيض سعر السلع المختلفة وهذه الكوبونات تعمل مع جميع مواقع التسوق العالمية بل وبعض المواقع المحلية أيضاً مثل سوق.كوم.

هذه الأداة على خلاف الأداوت السابقة يمكنك تحميلها وتثبيتها كإضافة إلى المتصفح الخاص بك وهي موجودة لجميع المتصفحات المشهورة تقريباً.

أداة Price Alert for Amazon :

تعتبر هذه الأداة واحدة من أهم الأدوات التي يجب أن تبقيها معك بشكل دائم ومستمر وأن تقوم بإستخدامها أيضاً بشكل مستمر فهي عبارة عن تطبيق على الهواتف يمكنك تحميله لنظام IOS و نظام Android ويقوم بإرسال تنبيهات خاصة إلى هاتفك إن إنخفض سعر سلعة ما تحت الحد أو السعر الذي ستقوم بتحديده بنفسك من خلال البرنامج.

العيب الوحيد الذي سيواجهك مع البرنامج هو أنك ستحتاج إلى دفع مبلغ مالي بسيط إن كنت ترغب في تتبع أكثر من ثلاثة قطع في وقت واحد .

نأمل أن تساعدكم هذه التطبيقات على تحسين تجربة الشراء والتسوق والاستفادة من الخصومات الكبيرة الحقيقية في موسم الـ Black Friday وإنتظروا منا مجموعة من المقالات الأخرى التي سنتحدث فيها عن موسم الـ Black Friday.