مواصفات و مميزات Mi Note 10 الجديد من شاومي مع السعر

اعلنت شاومي اليوم عن هاتف Mi Note 10 احد الهواتف التي من المفترض ان تقدم تجربة راقية جداً و مواصفات عالية جداً. و مميزات متنوعة. و هذا ما قد حدث في هذا الهاتف لأنه قدم مزيج جيد بين المزايا و المواصفات. خاصة من ناحية الكاميرات -مع رغبتي في انتقاد الأمر بعض الشئ-. الأداء في الهاتف من المواصفات جيد. و البطارية ستكون بالتأكيد قوية جداً. في هذا المقال سنتحدث عن هذا الهاتف. ما مميزاته و ما عيوبه و ما تسعيره

مواصفات Mi Note 10

الشاشة يحجم 6.47 بوصة من نوع Super Amoled و بدقة 1080×2340 المعالج معالج Qualcomm snapdragon 730G بدقة تصنيع 8 نانو متر ثماني النواة Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB او 8GB الذاكرة الداخلية بسعة 128GB او 256GB الكاميرا الخلفية العدسة الأساسية بدقة 108MP و فتحة f/1.7 العدسة الثانية بدقة 12MP و فتحة f/2.0 من نوع Telephoto العدسة الثالثة بدقة 20MP و فتحة f/2.2 من نوع Ultra Wide العدسة الرابعة بدقة 2MP و فتحة f/2.4 و هي عدسة Macro العدسة الخامسة بدقة 5MP و فتحة f/2.0 من نوع Telephoto الكاميرا الأمامية منبثقة بدقة 32MP و فتحة f/2.0 البطارية بحجم 5170mah تدعم الشحن السريع بقدرة 30Watt

مميزات Mi Note 10

البطارية

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مصطلح بطارية يوم كامل كنت اقوم بإطلاقه على الهواتف ببطارية بحجم 4000mah او اكثر. في هذا الهاتف البطارية بحجم 5170mah من رأيي فهي لازالت في منطقة بطارية اليوم الكامل. مع اختلاف بأن هذه البطارية ستصمد ليوم كامل و جزء بسيط اضافي ايضاً. حجم البطارية العملاق سيساعدك على القيام بالعديد من المهام بدون الخوف من ان تفرغ البطارية في وقت قليل و ان تحتاج لإعادة شحنها. لكن مما يزيد الأمر جودة هو دعم الشحن السريع بقدرة 30Watt يعني انه سيستطيع شحن الهاتف بسرعة عالية جداً. تقول الشركة بأن الشاحن يستطيع شحن الهاتف بنسبة 50% في 30 دقيقة. و 100% في 65 دقيقة

الكاميرات

اتذكر عند اطلاق Huawei Mate 20 كننا ننتقد بشدة مبدأ الـ3 كاميرات في الهاتف. و انه رقم كبير جداً على ان يكون في هاتف ذكي. حسنا هذا الهاتف بـ5 كاميرات خلفية. ليس 4 ليس 3 هو بخمسة كاميرات خلفية مرة واحدة. الجانب الإيجابي ان لكل كاميرا ميزة خاصة بها.. العدسة الاساسية بدقة 108MP و فتحة f/1.7 هي عدسة جيدة تعدك بصور جيدة عالية الدقة في الإضائة العالية. لكن هذا الرقم الكبير سيعاني في التقاط صور في الإضائة و المنخفضة و سيؤثر بشكل كبير على الـDynamic Range الخاص بالصور. سيحتاج الأمر لمصور ماهر ليحصل على افضل جودة من هذه العدسة. هناك كاميرتين من نوع Telephoto واحدة بدقة 12MP لتقريب بصري X2 و الاخرى بدقة 5MP لتقريب بصري X5. التقريب البصري بالعدسة الخاصة بها جيد لبعض الناس الذين يحبذونه و لكن العدستين يساعدان على عمل تقريب بصري حتى X50 بدون فقد هائل في الجودة. و هذا رقم جيد جداً

تبقى كاميرتين الأولى هي الـUltra Wide بدقة 20MP و فتحة f/2.2 ستساعدك على التقاط صور لمناظر طبيعية مختلفة و جيدة. الزاوية الواسعة في التصوير دائماً امر جيد و تكون محببة لدى الكثير من المستخدمين. خاصة المصورين الذين يريدون التقاط صوراً جيدة. لكن مع فتحة العدسة لا تضمن للكاميرا ان تلتقط صوراً ممتازة في الليل و الضوء الضعيف. مما يجعل الكاميرا الواسعة عائقاً بسيطاً بعض الشئ. لكنها ليست مشكلة عند البعض على اي حال. الكاميرا الأخيرة هي كاميرا Macro خاصة بتصوير الأجزاء الصغيرة جداً. الصور الملتقطة بهذه الكاميرا ستكون بها ادق التفاصيل الصغيرة التي لا يمكنك رؤويتها بسهولة. هذه الكاميرا ستساعدك على التقاط صور مميزة لا يلتقطها احد

مميزات اخرى

العدسة الأساسية من نوع 7P التي من المفترض ان تكون افضل للضوء

الأداء مستقر نوعاً ما بفضل المعالج

لازال يحتفظ بمدخل 3.5mm للسماعات

عيوب Mi Note 10

التصميم

سياسة تعدد الكاميرات التي تتبعها الشركات يمكن ان تنعكس بالسلب على التصميم الخاص بكل هاتف. لذلك فإنه من الأفضل دائماً التفكير بالتصميم قبل محاولة تنفبذ اي تقنية. مثل تعدد الكاميرات الذي تلجأ له كثير من الشركات الصينية. للأسف فتصميم الهاتف بوجود خمس كاميرات على جانبه ليس جيداً. و اطار الكاميرات يسبب عدم اتزان في الهاتف عند وضعه على سطح مستوي. هذه ليست مشكلة عند الكثير من الناس لكنها قد تضايق العديد من المستخدمين لذلك وجب ذكرها.

عيوب اخرى

لا يوجد مدخل لذاكرة خارجية

السماعات Mono ليست Stereo

سعر Mi Note 10

بالنسبة للتسعير فمن رأيي فإن سعر الهاتف يبدو مناسباً رغم انه مرتفع عكس سياسة تسعير شاومي التي اعتدنا عليها الهاتف بمعالج فوق المتوسط و بتركيبة كاميرات عالية و بطارية ضخمة و خدمة شحن سريع مرتفعة و بسعر 450$ تقريباً. على عكس اراء العديد من الناس فانا ارى بأن هذا السعر مناسب بعض الشئ. الأداء على الهاتف ليس سيئاً. و بطاريته ممتازة. و سرعة الشحن هائلة. الهاتف من رأيي يستحق سعره و وضعه في فئته السعرية