تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن بطارية بقدرة 3730 mAh لهاتف سامسونج القادم Galaxy S11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لعقد مؤتمر في شهر فبراير من العام المقبل للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy S11، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بقدرة بطارية 3730 mAh.

نشر SafetyKorea شهادة توثيق البطارية الخاصة بهاتف Galaxy S11، والتي تحمل نموذج رقم EB-BG980ABY، والتي تدعم هاتف G980 وهو رقم نموذج هاتف Galaxy S11e، حيث قدم هاتف Galaxy S10e الحالي بنموذج رقم SM-G970.

ولقد رصدت تسريبات مصورة لبطارية هاتف Galaxy S11 القادم من سامسونج، والتي تؤكد على تصنيف 14.36 Wh للبطارية، مع قدرة تشغيل 3.85V، وسعة 3730 mAh للبطارية، مع توقعات أن تصل السعة النموذجية للبطارية من 3800 إلى 3900 mAh، وهو الرقم الذي يتم الإعلان عنه عند التسويق للهاتف، لذا فإن البطارية الجديدة تأتي بتحسينات بنسبة 20% عن بطارية هاتف Galaxy S10e.

وتشير بعض التسريبات إلى أن السعة الأكبر في البطارية يعود إلى دعم الهاتف لمعدل تحديث 90Hz في الشاشة، مع مودم 5G في الهاتف، مما يتطلب إستهلاك أعلى للطاقة.

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ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف Galaxy S11 يأتي بترقية في الكاميرة، كما كشف عن رمز الكاميرة التي تعرف بHubble، حيث من المتوقع أن تمثل الكاميرة نقطة التسويق الأولى للهاتف.

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