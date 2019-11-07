جوجل تحارب انتشار تطبيقات أندرويد الضارة

أعلنت شركة جوجل عن مبادرة جديدة تهدف إلى مكافحة انتشار التطبيقات الضارة على نظام أندرويد، والتي يطلق عليها اسم تحالف App Defense، وهو عبارة عن تعاون بين جوجل وشركات الحماية ESET و Lookout و Zimperium بهدف تقليل مخاطر البرامج الضارة ضمن التطبيقات من خلال تحديد التهديدات الجديدة ومعالجتها.

ويعمل تحالف App Defense على إيقاف التطبيقات السيئة قبل أن تصل إلى أجهزة المستخدمين عن طريق التحقق من التطبيقات الجديدة الموضوعة في قائمة الانتظار للنشر على متجر جوجل بلاي.

ويعد متجر جوجل بلاي موطنًا لملايين التطبيقات المفيدة، لكنه ليس آمنًا دائمًا من ناحية استضافة تطبيقات تتضمن برمجيات ضارة وبرمجيات إعلانية.

وتحاول الشركة مؤخرًا تنظيف متجرها واستخدامها لإرسال تحديثات الأمان، ووجد مطورو التطبيقات غير الموثوقين أنفسهم في مشكلة بعد أن حظرت جوجل مطورين رئيسيين من المتجر بسبب الإعلانات الاحتيالية.

وتدمج جوجل أنظمة الفحص من كل شركة حماية في نظام الكشف خاصتها Play Protect، والذي يفحص التطبيقات للعثور على البرمجيات الضارة والتهديدات الأخرى.

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ومن المفترض أن تحلل الشركات الشريكة البيانات المتعلقة بتهديدات التطبيقات لاكتشاف أي تطبيقات ضارة قبل نشرها، وتقول جوجل: إن الأنظمة تستخدم مزيجًا من التعلم الآلي والتحليل الثابت والديناميكي للكشف عن التطبيقات المشبوهة.

وأوضحت عملاقة البحث وجود أكثر من 2.5 مليار جهاز عامل بنظام أندرويد، وتجعل هذه الشعبية النظام هدفًا جذابًا للإساءة، وينطبق هذا الأمر على جميع المنصات العالمية، إذ طالما أن هناك انتشارًا عالميًا للمنصة، فإن هناك أشخاص سيئون يحاولون مهاجمته لتحقيق مكاسب

وهناك حاجة حاليًا إلى تحالف App Defense أكثر من أي وقت مضى لمعالجة مشكلة البرمجيات الخبيثة التي تعمل بنظام أندرويد.

وكشف تقرير حديث لباحث البرامج الضارة، لوكاس ستيفانكو Lukas Stefanko، عن 172 تطبيقًا ضارًا في متجر جوجل بلاي مع أكثر من 335 مليون عملية تثبيت مجمعة، بما في ذلك تطبيقات تحتوي على برمجيات إعلانية مخفية واشتراكات احتيالية وأحصنة طروادة مصرفية.