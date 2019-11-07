كيف يمكنك تفعيل الوضع الداكن في إصدار الويب من تطبيق واتساب؟ 

تدعم معظم تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في العالم بالفعل (الوضع الداكن) Dark mode، بما في ذلك: فيسبوك، وتويتر، وإنستاجرام، ولكن حتى الآن تطبيق واتساب لم يحصل على هذه الميزة، بالرغم من إطلاق أحدث إصدارات أنظمة التشغيل iOS 13، وAndroid 10، وكلاهما يدعم الوضع الداكن على مستوى النظام.

تشير تقارير موقع WABetaInfo إلى أن النسخة التجريبية الأحدث من واتساب لنظام التشغيل (آي أو إس) تدعم خيارين مختلفين للوضع الداكن والتي ستتوافر في وقت ما في المستقبل. كما تعمل الشركة أيضًا على توفير وضع داكن لإصدار نظام أندرويد لكن لم تحدد موعد لإطلاقه أيضًا.

ولكن إذا كنت تريد تفعيل الوضع الداكن على إصدار الويب من تطبيق واتساب، فهناك طريقة للقيام بذلك:

أولًا؛ المتطلبات العامة:

تثبيت أحدث إصدار من متصفح جوجل كروم، أو موزيلا فايرفوكس لأن الأمر يتطلب تثبيت إضافة على المتصفح، وقد يكون لديها مشكلات توافق مع الإصدارات الأقدم من المتصفح الخاص بك.

يساعدك أيضًا استخدام آخر إصدار من متصفح الويب على أن تكون دائمًا في مأمن من نقاط الضعف.

تثبيت إضافة Stylus على متصفحك.

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ثانيًا؛ التفعيل على متصفح كروم:

ستحتاج إلى تثبيت إضافة Stylus وقالب منفصل لها، يمكنك الحصول عليها من سوق كروم الإلكتروني من هنا.

بمجرد تثبيت الإضافة؛ يمكنك الحصول على القالب من هنا؛ من خلال الضغط على خيار (تثبيت النمط) Install Style.

قم بتحميل إصدار الويب من تطبيق واتساب وابدأ في استخدام الوضع الداكن.

ثالثًا؛ التفعيل على متصفح فايرفوكس:

يمكنك الحصول على إضافة Stylus من موقع موزيلا الرسمي بالنقر هنا.

بمجرد تثبيت الإضافة؛ يمكنك الحصول على القالب من هنا؛ ومن ثم قم بتحميل إصدار الويب من تطبيق واتساب وتمتع بالوضع الداكن.

الشيء الجيد في إضافة Stylus هو أنها تتيح لك التبديل بسهولة بين الوضع الداكن، والوضع القياسي بالنقر فوق زر واحد. فقط انقر على أيقونة القلم في الركن الأيمن العلوي من المتصفح الخاص بك، وحدد تشغيل أو إيقاف، وإذا كنت تريد قالبًا مختلفًا، فتصفح (أنماط المستخدم) User Styles حتى تجد قالبًا يناسب عينيك.