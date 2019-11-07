الصين تسابق الجميع وتبدأ تطوير شبكات 6G

ذكرت وسائل إعلام حكومية صينية اليوم الخميس أن الصين بدأت رسميًا البحث في تطوير تقنية الاتصالات من الجيل السادس 6G، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى الترويج لأحدث الابتكارات في مجال الاتصالات اللاسلكية.

ووفقًا لتقرير صادر عن مجلة Science and Technology Daily – التي تنشرها وزارة العلوم والتقنية الصينية، فقد التقت وزارات ومعاهد البحوث الحكومية الصينية خلال الأسبوع الحالي في اجتماع “انطلاقة” لإنشاء مجموعة وطنية للبحث والتطوير في مجال تقنية الجيل السادس 6G.

وتأتي هذه الخطوة من الصين في ظل النزاع الحاصل بين الولايات المتحدة والصين في مجال تقنية الجيل الخامس 5G، إذ تخشى واشنطن من هيمنة وتجسس الصين على الدول الغربية من خلال العتاد الخاص بشركة هواوي الصينية.

وتتسابق البلدان في جميع أنحاء العالم لطرح شبكات الجيل التالي من شبكات الجيل الخامس 5G – التي يمكن أن توفر سرعات بيانات أسرع بما لا يقل عن 20 ضعفًا مقارنة بشبكات الجيل الرابع 4G الحالية – وهي تَعِد بدعم التقنيات الجديدة، مثل: السيارات الذاتية القيادة، والواقع المعزز.

وكانت وكالة رويترز الإخبارية قد نشرت في شهر نيسان/أبريل الماضي خبرًا نقلت فيه عن مسؤولين كوريين جنوبيين إعلانهم النصر على الولايات المتحدة والصين في أن كوريا الجنوبية هي أول دولة في العالم تطلق شبكة تجارية تدعم الجيل الخامس 5G في العالم. أما شركات الاتصالات الأمريكية فقد رفضت هذا الادعاء.

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وتُعد شركة هواوي الصينية – أكبر مورد لأجهزة الاتصالات في العالم – أبرز الشركات المشاركة في سباق الجيل الخامس، وهي تشارك بشدة في بناء العديد من عتاد شبكات الجيل الخامس في البلدان، التي رفضت الانضمام إلى الولايات المتحدة في حظرها.

يُشار إلى أن الحكومة الأمريكية أدرجت هواوي – خشية أن تستخدم الصين معدات هواوي للتجسس – إلى قائمتها التجارية السوداء في شهر أيار/مايو الماضي، وبموجب الحظر يُمنع على الشركات الأمريكية بيع أي قطع غيار لهواوي. كما أن الولايات المتحدة قادت حملة لإقناع حلفائها بالبحث عن بديل عن هواوي في شبكات الجيل الخامس. وقد نفت هواوي مرارًا وتكرارًا هذه الادعاءات.

أما فيما يتعلق بشبكات الجيل السادس 6G، فقد قال الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) في شهر شباط/فبراير الماضي أنه يريد أن يرى تقنية الجيل السادس في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن، وحث الشركات الأمريكية على تكثيف جهودها وإلا سوف يفوتها القطار.

وتأتي خطوة بكين لبدء الأبحاث في شبكات الجيل السادس 6G بعد أيام من إطلاق أكبر ثلاث شركات اتصالات في البلاد خدمات الهاتف المحمول بتقنية الجيل الخامس 5G على مستوى البلاد. وكانت الصين قد قالت في السابق: إنها ستطلق شبكات الجيل الخامس مطلع العام المقبل، لكنها سرعت من خطتها مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.