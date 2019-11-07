نظرة تخيلية لإصدار iOS 14 لأجهزة آيفون

نشر أحد المصممين المسمى the Hacker 34 مقطع فيديو مفاهيمي يوضح كيف يمكن أن يبدو التحديث الرئيسي القادم لنظام التشغيل iOS، والذي من المفترض أن يسمى iOS 14، وذلك بالرغم من أن شركة آبل مشغولة حاليًا بالعمل على نسخة iOS 13.3.

وكان تحديث iOS 13 مميزًا من الناحية النظرية، إلا أنه عانى من الفوضى من الناحية العملية حتى الآن، واضطرت شركة آبل إلى تسريع عملية إطلاق iOS 13.1 بعد مرور أيام فقط من صدور iOS 13.

لكن المشاكل واصلت ظهورها بالنسبة للمستخدمين في الأسابيع التي تلت ذلك، بما في ذلك مشكلة إدارة ذاكرة الوصول العشوائي المزعجة بشكل لا يصدق، والتي تؤدي إلى إغلاق التطبيقات أثناء تشغيلها في الخلفية.

وأصدرت شركة آبل مؤخرًا تحديث iOS 13.2، والذي أضاف المزيد من الميزات التي يمكن أن تجعل تجربة آيفون أفضل من أي وقت مضى.

وإليك نظرة سريعة على ما عرضه الفيديو:

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أيقونات جديدة:

يوضح الفيديو وجود أيقونات جديدة، وبالرغم من أن بعض أيقونات التطبيق قد تم تحديثها، إلا أن هناك العديد من أيقونات iOS التي بقيت كما هي منذ سنوات، وقد يكون الإصدار التالي من نظام التشغيل iOS قادرًا على تغيير الأمور من حيث إدخال أيقونات جديدة.

شاشة اتصال أصغر:

يمكن أن يقدم نظام iOS 14 شاشة مكالمات أصغر لا تستحوذ على الشاشة بالكامل، وبالرغم من أن مستخدمي آيفون معتادون على رؤية صورة واسم المتصل في مربع ضخم يظهر على الشاشة، إلا أنه لن يضر إذا قررت آبل تقليل حجم الصندوق.

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صور GIF للوحة المفاتيح:

يوضح الفيديو وجود لوحة مفاتيح iOS جديدة تتيح للمستخدمين إرسال صور GIF دون الاضطرار إلى عملية بحث طويلة، بل يحتاج المستخدمون، بدلاً من ذلك، إلى كتابة كلمة رئيسية مثل “مرحبًا” لمشاهدة صور بصيغة GIF ذات صلة.

تقسيم الشاشة:

تشكل هذه الميزة واحدة من أكبر التغييرات التي يمكن أن يقدمها نظام التشغيل iOS 14 إذا حدث ذلك، وتشتمل نماذج آيفون الأكبر على شاشات أوسع يمكن تكبيرها عن طريق إضافة ميزة تقسيم الشاشة، مثل تلك الموجودة على حواسيب آيباد، وسيتمكن المستخدمون من القيام بالكثير إذا كانت هذه الميزة على نظام iOS تحتوي على إمكانية السحب والإفلات.

المزيد من الأمور:

عرض الفيديو أيضًا بعض الميزات الأكثر إثارة للاهتمام التي يجب أن تصل إلى iOS، بما في ذلك القدرة على امتلاك حسابات متعددة، وشاشة تعمل دائمًا تكون مفيدة عند النظر إلى الوقت، والقدرة على ضبط التطبيقات الافتراضية، مثل استخدام كروم افتراضيًا بدلاً من سفاري.

كما أضاف المصمم أيضًا القدرة على وضع التطبيقات في أي مكان في الشاشة الرئيسية، حيث لم تسمح آبل لأي شخص بوضع التطبيقات في أي مكان يريده على الشاشة.

وعلى صعيد متصل، فقد أوقفت شركة آبل إمكانية العودة إلى إصداري iOS 13.1.2 و iOS 13.1.3، وذلك بعد إصدارها الأسبوع الماضي iOS 13.2، ما يعني أن المستخدمين لم يعودوا قادرين على الرجوع إلى هذا الإصدار عبر iTunes، بالرغم من أن عملية الرجوع قد تكون مفيدة في بعض الأحيان للمستخدمين الذين يواجهون أخطاء كبيرة بعد التحديث إلى أحدث إصدار من iOS.

الجدير بالذكر أن آبل تمنع عادةً العودة إلى النسخ القديمة من iOS في غضون بضعة أسابيع من إصدارها للتحديثات الجديدة.