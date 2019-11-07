واتساب يسمح لك بتصفح منتجات الشركات من التطبيق مباشرة

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الخميس عن إضافة ميزة جديدة إلى النسخة الخاصة بالأعمال من تطبيق التراسل الفوري التابع لها واتساب، وذلك بهدف تسهيل تعرف العملاء على المنتجات، وتمكين أصحاب المؤسسات التجارية من الترويج لمنتجاتهم.

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي في منشور على مدونتها: “الناس يحبون التراسل عبر واتساب مع المؤسسات التجارية الصغيرة المفضلة لديهم، ولكن تبادل العديد من الرسائل والصور للحصول على معلومات المنتجات أمر مضجر”. وأضافت: “اليوم نسهل عليك التعرف على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات مع تقديم الفهارس في تطبيق (واتساب للأعمال) WhatsApp Business”.

وأوضحت فيسبوك أن (الفهارس) ستكون واجهة متاجر على الأجهزة المحمولة للشركات، حيث يمكنها عرض، ومشاركة بضائعهم حتى يتسنى للناس تصفحها، واستكشاف ما يودون شراءه بسهولة.

وأشارت الشركة إلى أنه كان يتعين على الشركات في السابق إرسال صور المنتجات واحدة في كل مرة، ثم تقديم المعلومات الخاصة بتلك المنتجات، والآن أصبح بإمكان العملاء رؤية فهرس كامل للمنتجات من التطبيق مباشرة. وبهذا، يمكن لمالكي الأعمال التجارية أن يبدو أكثر احترافية، والتواصل مع العملاء دون الحاجة إلى زيارة موقع إلكتروني.

وتمتاز ميزة (الفهارس) الجديدة بأنها تتيح لأصحاب الأعمال التجارية إضافة المعلومات الخاصة بها، بما في ذلك: السعر، والوصف، ورمز المنتج. هذا؛ فإن جميع المنتجات التي تُنشر في الفهارس تُخزن في خوادم واتساب، وليس على الهواتف.

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وقالت فيسبوك: إن ميزة (الفهارس) متاحة اعتبارًا من اليوم للأعمال التجارية في تطبيق (واتساب للأعمال) على نظامي أندرويد، وآيفون في عدد من الدول، بما في ذلك: البرازيل، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. وسوف تُطرح في جميع أنحاء العالم قريبًا.

ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق واتساب للأعمال من متجر جوجل بلاي لهواتف أندرويد، ومن متجر آب ستور لهواتف آيفون، كما يمكن تنزيله وتثبيته يدويًا لنظام أندرويد من هنا.