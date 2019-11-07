تكنولوجيا: توقعات بمبيعات تصل إلى 20 مليون وحدة من هاتف ابل المرتقب iPhone SE2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تقرير نشر مؤخراً من المحلل الشهير Ming-Chi Kuo، كشف عن توقعات مبيعات هاتف ابل القادم iPhone SE2 الذي يتميز بمستوى تسعير أقل من الإصدارات المميزة، حيث من المتوقع وفقاً لتقرير Kuo أن يحقق مبيعات تصل إلى 20 مليون وحدة.

تستعد شركة ابل لإطلاق إصدار جديد من هواتف الشركة المتوسطة، والذي ينطلق للأسواق بعنوان iPhone SE2، وفي أحدث التفاصيل التي جاءت عبر المحلل Ming-Chi Kuo في تقريره الجديد، وضع توقعات بمبيعات تصل إلى 20 مليون وحدة من الهاتف، كما توقع أن يتم إطلاق هذا الإصدار مع سلسلة هواتف الأيفون 2020.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف iPhone SE2 القادم المميز بالتكلفة المتوسطة، سيدفع مبيعات ابل في قسم الهاتف عند إطلاق الهاتف خلال العام المقبل.

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كما يؤكد Ming-Chi Kuo في تقرير على أن ابل ستصل إلى الرقم المتوقع في مبيعات هاتف iPhone SE2 بعد 6 أشهر من إطلاق الهاتف إلى الأسواق، مع توقعات أن يحقق مبيعات تصل إلى 30 مليون وحدة خلال العام التالي.

ولقد أشار Kuo في تقرير سابق إلى أن هاتف iPhone SE2 القادم سيأتي بتصميم يحاكي إصدار ابل السابق iPhone 8، على أن يتميز بحجم شاشة 4.7 إنش، مع كاميرة خلفية أحادية، وميزة مستشعر البصمة ID بخاصية اللمس، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج A13، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعر متوقع 399 دولار.

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