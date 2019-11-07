تكنولوجيا: مواصفات هاتف Vivo S5 قبل الإعلان الرسمي في 14 من نوفمبر

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Vivo صور رسمية لهاتف Vivo S5 تؤكد من خلالها على أن الهاتف ينطلق بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، كما رصدت تسريبات لمواصفات الهاتف قبل الإعلان الرسمي يوم 14 من نوفمبر.
يأتي هاتف وفقاً للتسريبات باثنان من النماذج برقم V1932A وV1932T، حيث أعتمد النموذجين في TENAA في الصين خلال الفترة الماضية، كما يظهر نموذج هاتف V1932A بكاميرة خلفية رباعية، بينما يأتي النموذج V1932T بكاميرة خلفية ثلاثية.
مواصفات هاتف Vivo S5
- شاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش، بجودة عرض Full HD بلس بدقة 2400 في 1080 بيكسل.
- رقاقة معالج Snapdragon 712 بثماني من الأنوية ودقة تصنيع 10 نانومتر، مع كرت شاشة Adreno 616.
- ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في LPPDDR4x، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.
- دعم اثنان من شرائح SIM.
- واجهة Funtouch OS 9 مع نظام تشغيل Android 9.0 Pie
- كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي 48 ميجا بيكسل، مع فلاش LED ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، و5 ميجا بيكسل لعمق التصوير، مع مستشعر 2 ميجا بيكسل مع عدسات macro.
- كاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.0.
- مستشعر للبصمة في الشاشة.
- مدخل 3.5مم للسماعات.
- قياسات الهاتف 157.9 في 73.92 في 8.64مم، مع وزن 188 جرام.
- دعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، و WiFi 802.11 ac بتردد 2.4GHz و5GHz، والبلوتوث 5، وGPS، مع منفذ USB C.
- بطارية بقدرة 4100 mAh، مع شاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W.
ولقد كشفت تسريبات سابقة على أن الهاتف ينطلق بألوان متدرجة من الوردي، الأخضر، إلى جانب اللون الأزرق، لذا نترقب الإعلان الرسمي في مؤتمر Vivo الذي يعقد في 14 من نوفمبر.
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