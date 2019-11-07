شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون موسك يكشف عن سيارة "ربع نقل" كهربائية جديدة فى 21 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الملياردير الشهير إيلون موسك رئيس شركة تسلا، أنه سيكشف النقاب عن الشاحنة الصغيرة Tesla Cybertruck فى 21 نوفمبر فى حدث كبير فى لوس أنجلوس والتى تشبه سيارات "الربع نقل".

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فمن المنتظر أن يعقد حدث كشف النقاب عن شاحنة Tesla Cybertruck فى لوس أنجلوس بالقرب من مصنع صواريخ سبيس إكس"، وذلك بحسب ما كتبه موسك على تويتر، وبالإضافة إلى ذلك، تحدث موسك لفترة وجيزة عن فكرة توفير "تسلا سايبرتروك" للجيش الأمريكي.

واشار موسك فى تغريدة سابقة أنه كان من المخطط أن يكشف عن الشاحنة فى وقت سابق من هذا العام، لكنه أعلن فى سبتمبر الماضى أنه قد مد فترة الإطلاق إلى نوفمبر، وذكر الرئيس التنفيذى لشركة Tesla أن الشاحنة الصغيرة ستمتلك تصميم "مدهش"، كما قال فى وقت سابق أن الشاحنة ستأتى بتصميم مستقبلى تشبه ما تبدو عليه السيارات فى أفلام الخيال العلمي.